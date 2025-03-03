Двое подростков арестованы за восхождение на мост Жака Картье

В воскресенье, 2 марта, ранним утром полиция Монреаля арестовала двух несовершеннолетних за предполагаемое незаконное восхождение на мост Жака Картье.

Инцидент вызвал масштабную операцию с участием нескольких служб города.

По словам представителя провинциальной полиции Элизабет Маркис-Ги, первые сообщения о двух людях на нижней части конструкции моста поступили около 4 часов утра. На место происшествия были немедленно направлены сотрудники провинциальной полиции Квебека, пожарной службы, бригады парамедиков, а также представители управляющей мостом организации.

“Операция продолжалась около пяти часов. Задержание произошло примерно в 9 утра,” – сообщила Маркис-Ги.

В отличие от похожего инцидента осенью прошлого года, когда экологические активисты устроили акцию протеста на мосту, в этот раз не было обнаружено никаких признаков демонстрации. “Никаких баннеров или других свидетельств протестной акции на месте происшествия найдено не было,” – подчеркнула представитель полиции.

Задержанным подросткам могут быть предъявлены обвинения. Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.