Мэр Блэнвиля требует встречи с премьером по вопросу расширения полигона опасных отходов

Мэр города Блэнвиль, Лиза Пулен, обратилась к премьер-министру Квебека Франсуа Лего с требованием о срочной встрече до вторника. Цель встречи – остановить проект расширения полигона опасных отходов компании Stablex, вызывающий серьезную обеспокоенность местных жителей и экологов.

Противоречивый законопроект

Правительство Квебека внесло законопроект 93, предусматривающий экспроприацию городских земель в пользу Stablex, несмотря на то, что проект был ранее отклонен Бюро общественных слушаний по вопросам окружающей среды (BAPE). Этот шаг вызвал резкую критику со стороны муниципальных властей.

“Премьер-министр создает опасный прецедент, который может поощрить другие компании требовать подобного привилегированного отношения,” – заявила мэр Пулен в письме, направленном в офис премьера.

Экологические опасения

Проект расширения затрагивает уникальную экосистему Grande Tourbière de Blainville. Участок, на который претендует Stablex, включает:

9 гектаров водно-болотных угодий

58 гектаров лесов

По данным BAPE, эта территория является средой обитания редких видов растений, амфибий и рептилий.

Экономические аргументы

Министр природных ресурсов Маите Бланшетт Везина настаивает на необходимости проекта, утверждая, что ситуация критическая для компании и провинции. Правительство предлагает городу компенсацию в размере $17,002,580.

“Расширение позволит Stablex продолжать деятельность еще 40 лет вместо 20,” – отметила министр в своем выступлении.

Международный аспект

Vezina также предупредила о возможных ответных мерах со стороны США в случае блокировки импорта опасных отходов. Однако, по данным BAPE, Квебек импортирует больше опасных отходов, чем экспортирует.

Реакция общественности

Проект вызывает серьезную обеспокоенность у местных жителей, экологов и сельхозпроизводителей из-за потенциальных рисков загрязнения окружающей среды. Мэр Пулен подчеркивает, что проект противоречит воле муниципалитета и его граждан.

Ситуация остается напряженной, и все заинтересованные стороны с нетерпением ожидают результатов возможной встречи мэра Блэнвиля с премьер-министром Квебека.