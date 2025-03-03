Мэр Блэнвиля требует встречи с премьером по вопросу расширения полигона опасных отходов

Противоречивый законопроект
Правительство Квебека внесло законопроект 93, предусматривающий экспроприацию городских земель в пользу Stablex, несмотря на то, что проект был ранее отклонен Бюро общественных слушаний по вопросам окружающей среды (BAPE). Этот шаг вызвал резкую критику со стороны муниципальных властей.
“Премьер-министр создает опасный прецедент, который может поощрить другие компании требовать подобного привилегированного отношения,” – заявила мэр Пулен в письме, направленном в офис премьера.
Экологические опасения
Проект расширения затрагивает уникальную экосистему Grande Tourbière de Blainville. Участок, на который претендует Stablex, включает:
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9 гектаров водно-болотных угодий
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58 гектаров лесов
По данным BAPE, эта территория является средой обитания редких видов растений, амфибий и рептилий.
Экономические аргументы
Министр природных ресурсов Маите Бланшетт Везина настаивает на необходимости проекта, утверждая, что ситуация критическая для компании и провинции. Правительство предлагает городу компенсацию в размере $17,002,580.
“Расширение позволит Stablex продолжать деятельность еще 40 лет вместо 20,” – отметила министр в своем выступлении.
Международный аспект
Vezina также предупредила о возможных ответных мерах со стороны США в случае блокировки импорта опасных отходов. Однако, по данным BAPE, Квебек импортирует больше опасных отходов, чем экспортирует.
Реакция общественности
Проект вызывает серьезную обеспокоенность у местных жителей, экологов и сельхозпроизводителей из-за потенциальных рисков загрязнения окружающей среды. Мэр Пулен подчеркивает, что проект противоречит воле муниципалитета и его граждан.
Ситуация остается напряженной, и все заинтересованные стороны с нетерпением ожидают результатов возможной встречи мэра Блэнвиля с премьер-министром Квебека.
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