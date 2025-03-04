Санте Квебек увольняет вице-президента: Внезапные изменения в руководстве агентства здравоохранения

Сегодня в Квебеке произошло неожиданное событие в сфере здравоохранения. Санте Квебек, новое правительственное агентство здравоохранения, объявило об увольнении своего исполнительного вице-президента Фредерика Абергеля. Это решение было принято менее чем через год после его назначения на должность.

Причины увольнения

Женевьева Бирон, президент и генеральный директор Санте Квебек, сообщила о решении в официальном пресс-релизе. По ее словам, увольнение связано с необходимостью внесения изменений в исполнительный комитет агентства. “После нескольких месяцев работы я сделала ряд наблюдений, которые привели меня к решению внести изменения в исполнительную команду, чтобы еще больше приблизить ее к практике”, – пояснила Бирон.

Поиск новых кадров

Бирон также сообщила о начале поиска новых кандидатов на освободившуюся должность. Агентство ищет специалистов, которые смогут “поставить свои знания сети и навыки на службу обществу”. До назначения нового вице-президента Бирон будет лично контролировать соответствующие команды.

Реакция руководства

Совет директоров Санте Квебек уже ратифицировал решение об увольнении Абергеля. Это указывает на единство мнений в высшем руководстве агентства относительно необходимости кадровых изменений.

Контекст

Санте Квебек официально начало свою деятельность в декабре 2024 года. Увольнение Абергеля происходит на фоне продолжающегося становления агентства и может свидетельствовать о корректировке курса развития системы здравоохранения провинции.

Эксперты отмечают, что подобные кадровые решения на столь раннем этапе работы нового агентства могут иметь значительные последствия для здравоохранения Квебека в целом. Остается следить за дальнейшими шагами Санте Квебек и реакцией медицинского сообщества на происходящие изменения.