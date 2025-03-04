Вспышка кори в Квебеке: подтверждено 30 случаев заболевания

В Квебеке продолжается вспышка кори, число подтвержденных случаев достигло 30, согласно последним данным общественного здравоохранения. Наиболее пострадавшим регионом остаются Лорантиды, где зарегистрировано 27 случаев. Остальные случаи выявлены в Монреале, Лавале и Монтережи.

Вакцинация — главная защита

Корь — это крайне заразное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, включая смерть у уязвимых групп населения, таких как невакцинированные младенцы. Вакцинация остается лучшим способом защиты. В соответствии с графиком вакцинации Квебека, дети получают вакцину в возрасте 12 и 18 месяцев, но она доступна бесплатно для людей любого возраста.

На текущий момент уровень вакцинации среди школьников в Квебеке составляет около 90%. Однако Министерство здравоохранения отмечает задержки с вакцинацией среди малышей и некоторых взрослых групп населения.

Меры предосторожности

Власти здравоохранения Квебека активно работают над выявлением контактов заболевших и информируют людей о необходимости быть внимательными к симптомам. Невакцинированные лица, контактировавшие с больным корью, должны соблюдать изоляцию дома с пятого по четырнадцатый день после контакта. В первые четыре дня после контакта человек не является заразным.

Ситуация в Канаде и за рубежом

Канада сталкивается с ростом числа случаев кори. Помимо Квебека, значительное количество заболевших зарегистрировано в Онтарио, где за последние две недели выявлено 84 новых случая. Всего в Онтарио подтверждено 119 случаев с начала эпидемии осенью прошлого года. Также отдельные случаи кори зафиксированы в Манитобе и Британской Колумбии.

Международная ситуация также вызывает беспокойство. В США зафиксирован первый за десятилетие смертельный случай кори — умер невакцинированный ребенок в Техасе. Вспышки заболевания продолжаются в Европе, Азии и Африке.

Симптомы и профилактика

Основные симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк, покраснение глаз и сыпь на лице и теле. Общественное здравоохранение настоятельно рекомендует всем жителям проверить свой статус вакцинации и при необходимости сделать прививку для предотвращения дальнейшего распространения болезни.