США развязывают торговую войну с Канадой

Сегодня в 00:01 по восточному времени вступили в силу новые пошлины США на канадские товары, что ознаменовало начало торговой войны между двумя странами с тесно связанными экономиками. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на большинство канадского импорта и 10-процентного налога на энергоносители.

Ключевые события:

Премьер-министр Джастин Трюдо выступит с заявлением в 10:30 утра.

Канада готовит ответные меры, включая 25-процентные пошлины на американские товары на сумму $20 млрд.

Мексика также осудила действия США и пообещала ответные шаги.

Экономические последствия

Эксперты прогнозируют серьезные последствия для бизнеса по обе стороны границы. Канадские экспортеры могут столкнуться со снижением спроса, а ключевые отрасли, такие как производство, энергетика и аэрокосмическая промышленность, особенно уязвимы.

“Это война. Никто не выиграет”, – заявил Харальд Копп, менеджер по производству компании Urban Machinery в Фредериктоне, экспортирующей 60% своей продукции в США.

Реакция бизнеса и политиков

Профсоюзы назвали пошлины “полномасштабной атакой на канадских рабочих”. Премьер Онтарио Даг Форд пригрозил прекратить поставки никеля и электроэнергии в США.

Согласно опросу KPMG, две трети канадских бизнес-лидеров считают, что смогут выдержать торговую войну продолжительностью более года. 86% поддерживают ответные пошлины против США.

Ситуация остается напряженной, ожидаются дальнейшие заявления от лидеров обеих стран.