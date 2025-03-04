Скандал в Квебеке: цифровая трансформация автострахования обернулась фиаско

Правительство Квебека столкнулось с крупнейшим политическим скандалом со времен комиссии Шарбонно, расследовавшей коррупцию в строительной отрасли. В центре внимания – провальная цифровая трансформация Общества автомобильного страхования Квебека (SAAQ), повлекшая перерасход средств на полмиллиарда долларов.

Ключевые события

Премьер-министр Франсуа Лего объявил о начале публичного расследования.

Министр кибербезопасности и цифровых технологий Эрик Кэр подал в отставку.

Запуск онлайн-платформы SAAQclic в начале 2023 года вызвал огромные очереди в отделениях SAAQ.

Генеральный аудитор Квебека выявил перерасход средств в размере не менее 500 млн долларов.

“Это крупнейший скандал, какого мы не видели в Квебеке очень давно”, – заявила Эмили Фостер, бывший депутат от правящей партии “Коалиция за будущее Квебека” (CAQ).

Общая стоимость проекта SAAQclic превысила 1,1 млрд долларов, что вызвало шквал критики в адрес правительства. Оппозиция требует ответов о решении SAAQ скрыть 222 млн долларов перерасхода во время предвыборной кампании 2022 года.

Скандал поднял вопросы о способности властей управлять крупными IT-проектами и прозрачности расходования государственных средств. Эксперты проводят параллели с комиссией Шарбонно, выявившей глубоко укоренившуюся коррупцию в строительной отрасли провинции.

Публичное расследование, которое должно завершиться до следующих выборов в октябре 2026 года, призвано выяснить, как был запущен столь плохо подготовленный проект и кто знал о проблемах.

Скандал продолжает доминировать в заголовках квебекских СМИ и представляет серьезную угрозу для правительства Лего, рейтинги которого уже снижаются.