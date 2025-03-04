Скандал в Квебеке: цифровая трансформация автострахования обернулась фиаско

Ключевые события
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Премьер-министр Франсуа Лего объявил о начале публичного расследования.
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Министр кибербезопасности и цифровых технологий Эрик Кэр подал в отставку.
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Запуск онлайн-платформы SAAQclic в начале 2023 года вызвал огромные очереди в отделениях SAAQ.
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Генеральный аудитор Квебека выявил перерасход средств в размере не менее 500 млн долларов.
“Это крупнейший скандал, какого мы не видели в Квебеке очень давно”, – заявила Эмили Фостер, бывший депутат от правящей партии “Коалиция за будущее Квебека” (CAQ).
Общая стоимость проекта SAAQclic превысила 1,1 млрд долларов, что вызвало шквал критики в адрес правительства. Оппозиция требует ответов о решении SAAQ скрыть 222 млн долларов перерасхода во время предвыборной кампании 2022 года.
Скандал поднял вопросы о способности властей управлять крупными IT-проектами и прозрачности расходования государственных средств. Эксперты проводят параллели с комиссией Шарбонно, выявившей глубоко укоренившуюся коррупцию в строительной отрасли провинции.
Публичное расследование, которое должно завершиться до следующих выборов в октябре 2026 года, призвано выяснить, как был запущен столь плохо подготовленный проект и кто знал о проблемах.
Скандал продолжает доминировать в заголовках квебекских СМИ и представляет серьезную угрозу для правительства Лего, рейтинги которого уже снижаются.
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