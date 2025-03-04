Крупное ДТП парализовало движение на западе Монреаля

По данным Министерства транспорта Квебека (MTQ), первое происшествие случилось вскоре после 8 утра на участке после съезда на бульвар Фенелон (выезд 54) в районе Дорваль.
Примерно через полчаса MTQ сообщило о втором, более серьезном ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на пересечении автомагистрали 20 и северного направления автомагистрали 13 в районе Лашин. В результате столкновения на проезжую часть высыпался мусор, что усугубило ситуацию на дороге.
Серьезные заторы на нескольких магистралях
Второе ДТП привело к образованию многокилометровых пробок сразу на нескольких дорогах. По информации Министерства транспорта, затор растянулся вплоть до бульвара Анграньон.
“Мы рекомендуем водителям по возможности избегать этого участка и выбирать альтернативные маршруты”, – заявил представитель MTQ.
Полиция и аварийные службы работают на месте происшествий. О пострадавших пока не сообщается.
MTQ призывает водителей соблюдать осторожность и следить за дорожными знаками. Ожидается, что ликвидация последствий аварий и расчистка проезжей части займет несколько часов.
Для получения актуальной информации о дорожной обстановке автомобилистам рекомендуется следить за сообщениями MTQ и местных новостных каналов.
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