Крупное ДТП парализовало движение на западе Монреаля

Сегодня утром на западном участке автомагистрали 20 в Монреале произошла серия аварий, вызвавшая серьезные затруднения движения для водителей.

По данным Министерства транспорта Квебека (MTQ), первое происшествие случилось вскоре после 8 утра на участке после съезда на бульвар Фенелон (выезд 54) в районе Дорваль.

Примерно через полчаса MTQ сообщило о втором, более серьезном ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на пересечении автомагистрали 20 и северного направления автомагистрали 13 в районе Лашин. В результате столкновения на проезжую часть высыпался мусор, что усугубило ситуацию на дороге.

Серьезные заторы на нескольких магистралях

Второе ДТП привело к образованию многокилометровых пробок сразу на нескольких дорогах. По информации Министерства транспорта, затор растянулся вплоть до бульвара Анграньон.

“Мы рекомендуем водителям по возможности избегать этого участка и выбирать альтернативные маршруты”, – заявил представитель MTQ.

Полиция и аварийные службы работают на месте происшествий. О пострадавших пока не сообщается.

MTQ призывает водителей соблюдать осторожность и следить за дорожными знаками. Ожидается, что ликвидация последствий аварий и расчистка проезжей части займет несколько часов.

Для получения актуальной информации о дорожной обстановке автомобилистам рекомендуется следить за сообщениями MTQ и местных новостных каналов.