Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Крупное ДТП парализовало движение на западе Монреаля

Крупное ДТП парализовало движение на западе Монреаля

Степан Артемьевский Мар 4, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 2 Просмотров

Сегодня утром на западном участке автомагистрали 20 в Монреале произошла серия аварий, вызвавшая серьезные затруднения движения для водителей.

По данным Министерства транспорта Квебека (MTQ), первое происшествие случилось вскоре после 8 утра на участке после съезда на бульвар Фенелон (выезд 54) в районе Дорваль.

Примерно через полчаса MTQ сообщило о втором, более серьезном ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на пересечении автомагистрали 20 и северного направления автомагистрали 13 в районе Лашин. В результате столкновения на проезжую часть высыпался мусор, что усугубило ситуацию на дороге.

Серьезные заторы на нескольких магистралях

Второе ДТП привело к образованию многокилометровых пробок сразу на нескольких дорогах. По информации Министерства транспорта, затор растянулся вплоть до бульвара Анграньон.

“Мы рекомендуем водителям по возможности избегать этого участка и выбирать альтернативные маршруты”, – заявил представитель MTQ.

Полиция и аварийные службы работают на месте происшествий. О пострадавших пока не сообщается.

MTQ призывает водителей соблюдать осторожность и следить за дорожными знаками. Ожидается, что ликвидация последствий аварий и расчистка проезжей части займет несколько часов.

Для получения актуальной информации о дорожной обстановке автомобилистам рекомендуется следить за сообщениями MTQ и местных новостных каналов.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*