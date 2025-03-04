Федеральное правительство Канады вмешалось в апелляцию по делу о законе о секуляризме Квебека

Это решение вызвало недовольство правящей партии CAQ премьер-министра Лего. Министр юстиции Симон Жолен-Барретт заявил, что это “свидетельствует о неуважении и нападении на автономию Квебека”.
Ключевые моменты:
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Закон о секуляризме (Законопроект 21) был принят в 2019 году и запрещает госслужащим, занимающим руководящие должности, носить религиозные символы на работе.
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Премьер-министр Джастин Трюдо давно заявлял, что Оттава вмешается, когда дело дойдет до Верховного суда.
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В январе 2025 года Верховный суд согласился рассмотреть юридический иск, поданный несколькими группами, включая Английский школьный совет Монреаля.
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Судья Верховного суда Махмуд Джамаль взял самоотвод по просьбе генерального прокурора Квебека из-за опасений по поводу его прошлых связей с Канадской ассоциацией гражданских свобод.
Точная дата слушания дела в Верховном суде пока не определена. В 2024 году среднее время между предоставлением разрешения на апелляцию и датой слушания составляло 9,4 месяца.
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