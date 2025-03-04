Федеральное правительство Канады вмешалось в апелляцию по делу о законе о секуляризме Квебека

Генеральный прокурор Канады подал уведомление в Верховный суд о своем намерении “вмешаться, подать фактическую записку и запросить участие в устных прениях по конституционным вопросам, обозначенным в Уведомлениях о конституционных вопросах, поданных сторонами”.

Это решение вызвало недовольство правящей партии CAQ премьер-министра Лего. Министр юстиции Симон Жолен-Барретт заявил, что это “свидетельствует о неуважении и нападении на автономию Квебека”.

Ключевые моменты:

Закон о секуляризме (Законопроект 21) был принят в 2019 году и запрещает госслужащим, занимающим руководящие должности, носить религиозные символы на работе.

Премьер-министр Джастин Трюдо давно заявлял, что Оттава вмешается, когда дело дойдет до Верховного суда.

В январе 2025 года Верховный суд согласился рассмотреть юридический иск, поданный несколькими группами, включая Английский школьный совет Монреаля.

Судья Верховного суда Махмуд Джамаль взял самоотвод по просьбе генерального прокурора Квебека из-за опасений по поводу его прошлых связей с Канадской ассоциацией гражданских свобод.

Точная дата слушания дела в Верховном суде пока не определена. В 2024 году среднее время между предоставлением разрешения на апелляцию и датой слушания составляло 9,4 месяца.