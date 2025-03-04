Тарифы Трампа: рост цен на продукты и стройматериалы неизбежен

Эксперты предупреждают, что введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы и ответные меры Канады могут привести к значительному росту цен на продукты питания, стройматериалы и другие товары. Квебекские компании и потребители готовятся к последствиям торговой войны, которая начнется уже сегодня.

Продукты питания под ударом

“Фрукты и овощи, например, сильно зависят от поставок из США, и они скоропортящиеся,” — объясняет профессор экономики Университета Конкордия Моше Ландер. “Уже через неделю или месяц мы можем увидеть рост цен в продуктовых магазинах.”

Помимо продуктов питания, подорожание может затронуть бытовую технику, мебель и одежду — товары, которые попали под первую волну канадских ответных тарифов.

Лесная промышленность в кризисе

Особенно остро новые тарифы ударят по лесной промышленности. Жан-Франсуа Самрэ, генеральный директор Совета лесной промышленности Квебека, отмечает, что существующие пошлины уже создают напряжение в отрасли, а новые тарифы только усугубят ситуацию.

“Вся цепочка поставок оптимизирована до предела,” — говорит Самрэ. “Любое дополнительное давление несет риски.”

Кроме того, на выходных президент Трамп распорядился начать расследование импорта древесины, что может привести к еще более высоким пошлинам. Это вызовет рост цен на строительство в США, где квебекская древесина играет ключевую роль.

“Цены на строительство домов в США возрастут, что приведет к инфляции и снижению покупательной способности американских семей,” — добавил Самрэ.

Возможности для местного бизнеса

Эмна Брахам из Института Квебека отмечает, что первая волна канадских тарифов пока не затронула важные промышленные товары, такие как автозапчасти и минеральные масла. Однако ситуация может измениться во второй фазе.

“Квебекские компании могут использовать эту ситуацию как возможность для увеличения закупок у местных поставщиков,” — считает Брахам.

Эксперты подчеркивают необходимость адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям. Тем временем потребителям стоит готовиться к росту цен на повседневные товары.