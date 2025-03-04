Tesla под ударом: канадско-американская торговая война угрожает автогиганту

В разгар обостряющегося торгового конфликта между США и Канадой, американский производитель электромобилей Tesla оказался на передовой экономической битвы. Компания может столкнуться с беспрецедентным давлением, если Канада реализует угрозу введения 100% тарифов на продукцию американского автопроизводителя.

Политические маневры

Кристиа Фриланд, фаворит в гонке за пост премьер-министра Канады, предложила жесткие ответные меры на новые американские пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа. Эти меры затронули ключевые сектора канадской экономики, включая энергетику.

“Мы не можем позволить себе оставаться пассивными перед лицом экономической агрессии”, – заявила Фриланд на пресс-конференции в Оттаве.

Падение продаж

Tesla, ключевой игрок на канадском рынке электромобилей с продажами 52 800 автомобилей в 2023 году, уже ощущает последствия политической напряженности. По данным отраслевых аналитиков, январские продажи 2025 года показали резкое падение на 70%, несмотря на общий рост рынка электромобилей в Канаде на 30%.

Двойной удар

Компания столкнулась с двойным вызовом: политическим и экономическим. Поддержка Илоном Маском администрации Трампа негативно сказалась на имидже бренда среди канадских потребителей. Одновременно, потенциальное введение высоких тарифов грозит сделать продукцию Tesla неконкурентоспособной на канадском рынке.

Конкуренты не дремлют

Ситуацией уже пользуются конкуренты Tesla. Шведский производитель Polestar активно привлекает бывших клиентов Tesla, предлагая значительные скидки и подчеркивая свой нейтральный политический статус.

“Мы видим растущий интерес со стороны покупателей, ищущих альтернативу американским брендам”, – отметил представитель Polestar в Канаде.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация может кардинально изменить расстановку сил на канадском рынке электромобилей. Tesla придется искать новые стратегии для сохранения своих позиций в условиях нарастающей политической и экономической турбулентности.