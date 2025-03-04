Канада ужесточает контроль над порносайтами: Pornhub в центре внимания

Канадский комиссар по вопросам конфиденциальности Филипп Дюфрен инициировал судебное разбирательство против компании Aylo, владеющей популярным порносайтом Pornhub и рядом других аналогичных платформ. Цель – обязать компанию получать согласие всех лиц, появляющихся в размещаемом контенте.

Предыстория конфликта

Расследование началось после жалобы женщины, обнаружившей свои интимные видео и фотографии на сайтах Aylo, загруженные без ее согласия бывшим партнером. “Конфиденциальность – это фундаментальное право, и люди должны быть защищены”, – заявил Дюфрен, комментируя ситуацию.

Недостаточные меры безопасности

Комиссар пришел к выводу, что существующие меры защиты конфиденциальности на Pornhub и других сайтах Aylo недостаточны и приводят к серьезным последствиям для жертв несанкционированных публикаций.

Реакция Aylo

Компания Aylo (ранее известная как MindGeek) утверждает, что инцидент, ставший причиной жалобы, произошел еще в 2015 году. С тех пор, по заявлению компании, были предприняты шаги для предотвращения размещения несанкционированных материалов.

Широкий резонанс

Это дело привлекло внимание к более широкой проблеме защиты личных данных в интернете. Эксперты по кибербезопасности, в том числе из “Лаборатории Касперского”, предупреждают о рисках, связанных с использованием одних и тех же устройств для личных и профессиональных целей.

Перспективы

Если суд поддержит требования комиссара, это может стать прецедентом для всей индустрии онлайн-порнографии. Компаниям придется разработать более строгие механизмы проверки согласия всех участников публикуемого контента.

Ситуация продолжает развиваться, и ожидается, что решение суда может оказать значительное влияние на будущее регулирование порносайтов не только в Канаде, но и во всем мире.