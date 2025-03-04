Канада ужесточает контроль над порносайтами: Pornhub в центре внимания

Предыстория конфликта
Расследование началось после жалобы женщины, обнаружившей свои интимные видео и фотографии на сайтах Aylo, загруженные без ее согласия бывшим партнером. “Конфиденциальность – это фундаментальное право, и люди должны быть защищены”, – заявил Дюфрен, комментируя ситуацию.
Недостаточные меры безопасности
Комиссар пришел к выводу, что существующие меры защиты конфиденциальности на Pornhub и других сайтах Aylo недостаточны и приводят к серьезным последствиям для жертв несанкционированных публикаций.
Реакция Aylo
Компания Aylo (ранее известная как MindGeek) утверждает, что инцидент, ставший причиной жалобы, произошел еще в 2015 году. С тех пор, по заявлению компании, были предприняты шаги для предотвращения размещения несанкционированных материалов.
Широкий резонанс
Это дело привлекло внимание к более широкой проблеме защиты личных данных в интернете. Эксперты по кибербезопасности, в том числе из “Лаборатории Касперского”, предупреждают о рисках, связанных с использованием одних и тех же устройств для личных и профессиональных целей.
Перспективы
Если суд поддержит требования комиссара, это может стать прецедентом для всей индустрии онлайн-порнографии. Компаниям придется разработать более строгие механизмы проверки согласия всех участников публикуемого контента.
Ситуация продолжает развиваться, и ожидается, что решение суда может оказать значительное влияние на будущее регулирование порносайтов не только в Канаде, но и во всем мире.
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