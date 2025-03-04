Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Трамп готовится представить план по урегулированию конфликта на Украине в обращении к Конгрессу

Трамп готовится представить план по урегулированию конфликта на Украине в обращении к Конгрессу

Виктория Христова Мар 4, 2025 Новости Оставить комментарий 3 Просмотров

Президент США Дональд Трамп планирует выступить перед Конгрессом 4 марта 2025 года с ключевым обращением, в котором, как ожидается, будет представлен план по завершению конфликта на Украине. Это будет первое выступление Трампа перед обеими палатами Конгресса в его втором президентском сроке.

Основные темы выступления

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в своей речи президент Трамп намерен:

  • Подробно остановиться на вопросах внешней политики

  • Представить план по прекращению войны на Украине

  • Обсудить стратегию возвращения заложников из сектора Газа

  • Призвать к дополнительному финансированию для усиления защиты границ США

“Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой”, – заявила Левитт в эфире Fox News.

Контекст и предыстория

Это выступление состоится на фоне недавних событий:

  • 12 февраля состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о личной встрече

  • 19 февраля Путин заявил о необходимости тщательной подготовки к встрече лидеров, подчеркнув важность достижения приемлемых решений по ключевым вопросам, включая ситуацию на Украине

Реакция оппозиции

Сообщается, что законодатели-демократы обсуждают возможность протеста против выступления Трампа. По данным портала Axios, они рассматривают несколько вариантов выражения своего несогласия с политикой республиканской администрации, в том числе по вопросу Украины.

Значимость события

Предстоящее выступление Трампа перед Конгрессом может стать поворотным моментом в американской внешней политике, особенно в отношении конфликта на Украине. Оно также может оказать существенное влияние на внутриполитическую ситуацию в США, учитывая разногласия между республиканцами и демократами по ключевым вопросам.

Выступление запланировано на 21:00 по восточному времени США (6:00 5 марта по московскому времени). Мировое сообщество с нетерпением ожидает подробностей плана Трампа по урегулированию украинского конфликта и его видения будущего американской внешней политики.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*