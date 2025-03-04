Трамп готовится представить план по урегулированию конфликта на Украине в обращении к Конгрессу

Президент США Дональд Трамп планирует выступить перед Конгрессом 4 марта 2025 года с ключевым обращением, в котором, как ожидается, будет представлен план по завершению конфликта на Украине. Это будет первое выступление Трампа перед обеими палатами Конгресса в его втором президентском сроке.

Основные темы выступления

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в своей речи президент Трамп намерен:

Подробно остановиться на вопросах внешней политики

Представить план по прекращению войны на Украине

Обсудить стратегию возвращения заложников из сектора Газа

Призвать к дополнительному финансированию для усиления защиты границ США

“Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой”, – заявила Левитт в эфире Fox News.

Контекст и предыстория

Это выступление состоится на фоне недавних событий:

12 февраля состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о личной встрече

19 февраля Путин заявил о необходимости тщательной подготовки к встрече лидеров, подчеркнув важность достижения приемлемых решений по ключевым вопросам, включая ситуацию на Украине

Реакция оппозиции

Сообщается, что законодатели-демократы обсуждают возможность протеста против выступления Трампа. По данным портала Axios, они рассматривают несколько вариантов выражения своего несогласия с политикой республиканской администрации, в том числе по вопросу Украины.

Значимость события

Предстоящее выступление Трампа перед Конгрессом может стать поворотным моментом в американской внешней политике, особенно в отношении конфликта на Украине. Оно также может оказать существенное влияние на внутриполитическую ситуацию в США, учитывая разногласия между республиканцами и демократами по ключевым вопросам.

Выступление запланировано на 21:00 по восточному времени США (6:00 5 марта по московскому времени). Мировое сообщество с нетерпением ожидает подробностей плана Трампа по урегулированию украинского конфликта и его видения будущего американской внешней политики.