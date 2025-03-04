Трамп готовится представить план по урегулированию конфликта на Украине в обращении к Конгрессу

Основные темы выступления
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в своей речи президент Трамп намерен:
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Подробно остановиться на вопросах внешней политики
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Представить план по прекращению войны на Украине
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Обсудить стратегию возвращения заложников из сектора Газа
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Призвать к дополнительному финансированию для усиления защиты границ США
“Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой”, – заявила Левитт в эфире Fox News.
Контекст и предыстория
Это выступление состоится на фоне недавних событий:
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12 февраля состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о личной встрече
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19 февраля Путин заявил о необходимости тщательной подготовки к встрече лидеров, подчеркнув важность достижения приемлемых решений по ключевым вопросам, включая ситуацию на Украине
Реакция оппозиции
Сообщается, что законодатели-демократы обсуждают возможность протеста против выступления Трампа. По данным портала Axios, они рассматривают несколько вариантов выражения своего несогласия с политикой республиканской администрации, в том числе по вопросу Украины.
Значимость события
Предстоящее выступление Трампа перед Конгрессом может стать поворотным моментом в американской внешней политике, особенно в отношении конфликта на Украине. Оно также может оказать существенное влияние на внутриполитическую ситуацию в США, учитывая разногласия между республиканцами и демократами по ключевым вопросам.
Выступление запланировано на 21:00 по восточному времени США (6:00 5 марта по московскому времени). Мировое сообщество с нетерпением ожидает подробностей плана Трампа по урегулированию украинского конфликта и его видения будущего американской внешней политики.
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