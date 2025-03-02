McDonald’s в Канаде на неделю стал “McDavid’s”

Канадское подразделение McDonald’s преподнесло необычный сюрприз любителям хоккея и фастфуда, временно переименовав два своих ресторана в честь национального героя Коннора Макдэвида.

Решение о ребрендинге последовало за блестящим выступлением 28-летнего форварда “Эдмонтон Ойлерз” в финале Турнира четырех наций 21 февраля. Макдэвид забросил решающую шайбу в овертайме, принеся сборной Канады победу над США со счетом 3:2.

“До сих пор не можем перестать думать о том броске Коннора Макдэвида”, – говорится в заявлении McDonald’s Canada. “Увидимся в McDavid’s в Эдмонтоне, Альберта, и в Ньюмаркете, Онтарио, в честь нашего родного героя”.

Рестораны в родном городе Макдэвида Ньюмаркете и в Эдмонтоне, где он выступает за “Ойлерз”, будут работать под новым названием в течение недели. В Ньюмаркете также проводится специальная акция: маленькая порция картофеля фри за символические $0,97.

Этот шаг McDonald’s не только отдает дань уважения выдающимся достижениям Макдэвида, но и демонстрирует тесную связь между спортом и поп-культурой в Канаде.

Болельщики и посетители ресторанов восприняли новость с энтузиазмом. “Это отличный способ отпраздновать победу и поблагодарить Коннора за его вклад в канадский хоккей”, – поделился местный житель Джейсон Томпсон.

Временное переименование продлится до 6 марта, после чего рестораны вернутся к привычному бренду McDonald’s.