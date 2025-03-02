Канадские власти начали расследование против X по вопросу использования личных данных

Канадское управление по защите персональных данных (Office of the Privacy Commissioner of Canada) инициировало официальное расследование в отношении социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Поводом для расследования послужила жалоба о возможном нарушении закона о конфиденциальности, связанном с использованием данных канадских пользователей для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно заявлению управления, расследование сосредоточится на изучении практик сбора, использования и передачи персональной информации пользователей X в контексте тренировки ИИ. Хотя детали жалобы не разглашаются, это расследование может иметь серьезные последствия для компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Брайан Массе, член оппозиционной Новой демократической партии (NDP), ранее призывал власти к проверке X. “Учитывая потенциальное использование алгоритмов для распространения дезинформации, необходима полная прозрачность в отношении того, как X обращается с данными канадцев”, – заявил Массе нашему корреспонденту.

Это расследование происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу обращения социальных сетей с пользовательскими данными и их роли в распространении дезинформации. Ранее в этом году Еврокомиссия опубликовала отчет, согласно которому доля фейковых новостей в X была выше, чем в любой другой социальной сети.

Представители X пока не прокомментировали ситуацию. Эксперты отмечают, что результаты этого расследования могут иметь далеко идущие последствия не только для X, но и для других технологических гигантов, работающих в Канаде.

Мы будем следить за развитием событий и информировать наших читателей о ходе расследования.