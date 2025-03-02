Жителю Канады провели операцию по восстановлению зрения путем пересадки его зуба в глазницу

Недавно эта редкая операция была впервые проведена в Канаде, в больнице Маунт-Сент-Джозеф в Ванкувере, под руководством офтальмолога и хирурга доктора Грега Молони.

Процедура OOKP состоит из двух основных этапов:

На первом этапе:

У пациента удаляют здоровый зуб и обрабатывают его, создавая пластинку с отверстием для искусственной линзы. Конструкцию временно имплантируют в щеку пациента на 2-4 месяца. Параллельно проводится подготовка поверхности глаза, включая пересадку слизистой оболочки со щеки.



На втором этапе:

Зубной имплантат извлекают из щеки и устанавливают в подготовленный глаз. Удаляют поврежденные части глаза и вставляют протез с оптической линзой.



Эта методика применяется в случаях тяжелых химических ожогов глаза, синдрома Стивена-Джонсона и других серьезных нарушений, когда другие методы неэффективны. OOKP имеет высокий процент успеха: исследование в Италии показало, что 94% пациентов сохраняют зрение даже через 27 лет после операции.

Доктор Молони и его команда планируют сделать больницу Маунт-Сент-Джозеф канадским центром OOKP. Это позволит местным пациентам получить доступ к этой сложной, но эффективной процедуре, не выезжая за границу.