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Новости Жителю Канады провели операцию по восстановлению зрения путем пересадки его зуба в глазницу

Жителю Канады провели операцию по восстановлению зрения путем пересадки его зуба в глазницу

Виктория Христова Мар 2, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 4 Просмотров

Остео-одонто-кератопротезирование (OOKP) – это сложная хирургическая методика восстановления зрения при тяжелых повреждениях поверхности глаза.

Недавно эта редкая операция была впервые проведена в Канаде, в больнице Маунт-Сент-Джозеф в Ванкувере, под руководством офтальмолога и хирурга доктора Грега Молони.

Процедура OOKP состоит из двух основных этапов:

На первом этапе:

    • У пациента удаляют здоровый зуб и обрабатывают его, создавая пластинку с отверстием для искусственной линзы.

    • Конструкцию временно имплантируют в щеку пациента на 2-4 месяца.

    • Параллельно проводится подготовка поверхности глаза, включая пересадку слизистой оболочки со щеки.

На втором этапе:

    • Зубной имплантат извлекают из щеки и устанавливают в подготовленный глаз.

    • Удаляют поврежденные части глаза и вставляют протез с оптической линзой.

Эта методика применяется в случаях тяжелых химических ожогов глаза, синдрома Стивена-Джонсона и других серьезных нарушений, когда другие методы неэффективны. OOKP имеет высокий процент успеха: исследование в Италии показало, что 94% пациентов сохраняют зрение даже через 27 лет после операции.

Доктор Молони и его команда планируют сделать больницу Маунт-Сент-Джозеф канадским центром OOKP. Это позволит местным пациентам получить доступ к этой сложной, но эффективной процедуре, не выезжая за границу.

 

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