Названы страны, активно поддерживающие альтернативные источники мяса и молока

Сингапур, Канада, США и Израиль проявляют наибольшую поддержку в области политики альтернативных белков, как показал сравнительный анализ австралийского центра Food Frontier, опубликованный 30 июля на сайте Green Queen.

В исследовании оценивалась политика десяти стран с целью выявить наиболее прогрессивные правительства в отношении альтернативных белков.

Сингапур, признанный мировым центром пищевых технологий, и Канада возглавляют рейтинг.

Также в списке оказались Австралия, США, Израиль, Китай, Южная Корея, Германия, Дания и Новая Зеландия.

«Некоторые государства уже зарекомендовали себя как ведущие игроки в производстве растительного белка и получают от этого выгоду», — отметил генеральный директор Food Frontier Саймон Исс.

По его словам, необходимые условия для развития отрасли включают национальные программы и климатические стратегии, направленные на использование альтернативных белков.

Кроме того, особенно важны рекомендации по питанию, акцентирующие внимание на веганских продуктах, а также необходимость поддержки фермеров в производстве растительного белка и разработки четкой нормативной базы для новых продуктов питания.

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