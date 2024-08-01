Канада начинает расследование утечки данных Ticketmaster

Канадское правительство начало расследование в связи с утечкой данных, касающейся Ticketmaster, который является частью Live Nation Entertainment.

Этот инцидент затронул личные данные миллионов пользователей по всему миру, о чем сообщил комиссар по защите личной информации Канады 31 июля.

Филипп Дюфрен, занимающий пост комиссара, отметил в своем официальном заявлении: «Ticketmaster хранит персональные данные миллионов людей в Канаде.

Расследование поможет выяснить причины произошедшего кибер-инцидента, определить шаги для решения этой проблемы и предотвратить аналогичные ситуации в будущем».

Целью данного расследования является изучение всех обстоятельств утечки данных и выработка мер по улучшению защиты личной информации клиентов Ticketmaster.

Гигант по продаже билетов сообщил своим пользователям по электронной почте и в пресс-релизе, что недавно обнаружил, что “неавторизованная третья сторона” смогла получить информацию из облачной базы данных, размещенной сторонним поставщиком услуг передачи данных.

“Основываясь на нашем расследовании, проведенном на сегодняшний день, мы определили, что несанкционированная активность произошла в период со 2 апреля 2024 года по 18 мая 2024 года”, – написал Ticketmaster в электронном письме, отправленном его пользователям в понедельник.

Подробности мы уже рассказывали ЗДЕСЬ.

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