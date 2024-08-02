Новости дня Делового Монреаля за 1 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Расследование ДТП в Ласале: Бюро независимых расследований (BEI) начало расследование вмешательства полиции в Ласале, Монреаль, после которого автомобиль нарушителя столкнулся с другим автомобилем, ранив нескольких человек.
- Снятие запрета на открытый огонь: Министерство природных ресурсов и лесов совместно с SOPFEU сняли запрет на разведение открытого огня в лесу или вблизи него в Квебеке с полудня четверга.
- Отмена концертов Sum 41: Панк-рок-группа Sum 41 отменила все свои концерты в Квебеке в августе из-за болезни спины Дерика Уибли.
- Рост продаж новых автомобилей: В 2023 году в Квебеке было продано 394 000 новых автомобилей, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году продажи выросли на 28 000 единиц по сравнению с тем же периодом 2023 года.
- Повышение тарифов Hydro-Québec: К 1 апреля 2025 года тарифы Hydro-Québec для населения Квебека вырастут на 3%, согласно запросу государственной компании Régie de l’énergie.
- Штрафы за нарушения Закона о защите прав потребителей: Компания по отоплению и кондиционированию воздуха в Сен-Жан-сюр-Ришелье и ее президент оштрафованы почти на $75 000 за различные нарушения Закона о защите прав потребителей.
- Драка в Сен-Жероме: Двое ранены в результате ожесточенной драки в Сен-Жероме.
- Волна жары в августе: Начало августа ознаменуется сильной волной жары, которая поразит Квебек и остальную часть страны.
В Канаде
- Ипотеки на 30 лет: Банкам в Канаде разрешили выдавать ипотеки со сроком амортизации 30 лет.
- Налоги и доходы семей: Новое исследование показало, что среднестатистическая семья в Канаде тратит большую часть дохода на налоги, а не на предметы первой необходимости.
- Вандализм на почве ненависти: Полиция Йорка сообщает, что несколько предприятий и синагога стали мишенью вандализма на почве ненависти.
- Прокат гольф-каров в Ванкувере: В Ванкувере открывается сервис проката гольф-каров, разрешенный для использования на дорогах.
- Жестокое обращение с животными: 52-летнего жителя Онтарио обвиняют в жестоком обращении с животными. Правоохранители обнаружили 19 мертвых собак в доме в Ньюфаундленде и Лабрадоре.
- Меньшие поступления в казну: Меры по приросту капитала принесут $17,4 млрд в течение 5 лет, что на 2 миллиарда меньше, чем прогнозировало федеральное правительство.
- Призыв к жестким мерам против нефтяных компаний: 80 организаций, представляющих «экологическое сообщество Канады», призывают политических лидеров принять жесткие меры против нефтяных компаний.
В России
- Помилование и обмен заключенных: Путин подписал указы о помиловании Гершковича, Уилана и других обменянных заключенных. Обмен произошёл в Анкаре, канадец Пол Уилан и журналист Эван Гершкович освобождены.
- Смерть Сергея Левитина: Ушёл из жизни один из основателей группы «Серьга» Сергей Левитин.
- Возвращение граждан России: ФСБ сообщает, что в результате прошедшего обмена на родину вернулись 8 граждан России.
- Судебный иск Мизулиной: Мизулина собирается подавать суд на Артемия Лебедева из-за интервью у Дудя.
- Признание фонда нежелательным: Деятельность фонда «Русь сидящая» признана нежелательной на территории России.
- Обвинение Блиновской: Прокуратура утвердила обвинение в отношении Блиновской о неуплате 906 млн рублей налогов.
- Призыв к переходу на отечественные платформы: Хинштейн вновь призвал переходить на отечественные платформы из-за замедления YouTube.
В мире
- Призыв покинуть Ливан: МИД Канады призвал канадцев покинуть Ливан и не ездить в эту страну.
- Протесты в Великобритании: Более 100 человек задержаны во время протеста у резиденции британского премьера.
- Отмена рейсов в Израиль: Ряд авиакомпаний США и Великобритании отменили рейсы в Израиль.
- Таможенный контроль на границе с Россией: Эстония введет с 8 августа полный таможенный контроль на границе с Россией, сообщил премьер-министр страны Кристен Михал.
- Высылка дипломата РФ из Молдавии: Молдавия объявила о высылке дипломата посольства РФ после обысков в парламенте.
- Безвизовые поездки между Россией и Китаем: Россия и Китай смягчат правила групповых безвизовых поездок между странами.
- Инцидент в Арктике: Канадские военные столкнулись с китайским исследовательским судном в Арктике.
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