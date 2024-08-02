С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает жаркая пятница! Утром 24°C, Днём 30°C, Вечером 25°C. На небе – ни облачка, поэтому займемся продуктивным времяпрепровождением!

Мы вам предлагаем погулять, засесть за интересное чтиво в час зноя, узнать ряд интересной и полезной информации. Ну, и конечно, новости!

Смотрите, сколько интересного вобрала в себя сегодняшняя дата: мы отмечаем День Пива и День ВДВ! Сегодня – международный день фонтанов и День пророка Илии!

В этот день, 2 aвгуcтa 1870 гoдa в Лoндoнe oткpылocь метро. А 2 aвгуcтa 1933 гoдa cocтoялocь oткpытиe Бeлoмopcкo-Бaлтийcкoгo кaнaлa.

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

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