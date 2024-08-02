ChatGPT нельзя считать диагностическим инструментом для медицинских работников

Исследование, проведенное сотрудниками кафедры педиатрии Школы медицины и стоматологии им. Шулиха Университета Западного Онтарио в Канаде, оценивало диагностические возможности ChatGPT в контексте медицинского образования.

Результаты были опубликованы 31 июля в журнале PLOS One.

ChatGPT — это мощная языковая модель от OpenAI, созданная на основе более 400 миллиардов слов из различных источников.

Его способность обрабатывать и генерировать текст делает его полезным для студентов-медиков.

В статье «Оценка ChatGPT как диагностического инструмента для студентов и врачей» исследователи определили его эффективность в диагностике сложных случаев и выявили, что ChatGPT дает правильные ответы лишь в 50% случаев.

В результате ученые предостерегли от его использования для медицинских советов.

Эксперимент включал 150 заданий со специализированного медицинского сайта для оценки знаний врачей.

ChatGPT продемонстрировал 49% правильных ответов и сложности в интерпретации лабораторных данных.

Тем не менее, как образовательный ресурс, ChatGPT можно считать полезным, так как он упрощает сложные концепции для студентов.

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