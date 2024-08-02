ЕС предоставил Палестине финансовую помощь в качестве чрезвычайной меры

Европейский союз выделил Палестине экстренную финансовую помощь в размере 150 миллионов евро, как сообщает пресс-служба Еврокомиссии 31 июля.

«Сегодня был осуществлён первый транш в рамках общей экстренной финансовой поддержки ЕС на сумму 400 миллионов евро.

Первая часть составляет 150 миллионов евро», — говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Кроме того, 58 миллионов евро будут выданы в виде грантов через механизм PEGASE для выплаты зарплат и пенсий государственным служащим, а также для поддержки нуждающихся семей.

Остальные 92 миллиона будут предоставлены через кредитную линию Европейского инвестиционного банка.

Следующие транши в рамках данной финансовой помощи запланированы на август и сентябрь с условием прогресса в реализации программы реформ, разработанной Палестинской автономией, как отмечает Еврокомиссия.

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