Китайская компания поставит 100 000 новых электромобилей

В среду компании Uber из США и BYD из Китая объявили о многолетнем сотрудничестве, которое предполагает внедрение 100 000 новых электромобилей для глобальной платформы такси.

Это партнерство обеспечит водителей доступными ценами и финансированием на автомобили BYD через Uber и будет охватывать рынки Ближнего Востока, Канады, Австралии и Новой Зеландии, как сообщили представители компаний.

Увеличение озабоченности по поводу климатических изменений и необходимость сокращения выбросов углекислого газа способствуют мировым инициативам по электрификации транспорта, отмечает агентство.

Американская компания Tesla, являясь конкурентом BYD, планирует запустить свой продукт — беспилотное такси — в октябре, надеясь на восстановление спроса после снижения продаж электромобилей в первые шесть месяцев этого года.

В прошлом году BYD обошла Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, но затем Tesla, возглавляемая Иланом Маском, вновь вернула себе лидерство на рынке.

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