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Новости Китайская компания поставит 100 000 новых электромобилей
Электромобиль. Фото из открытых источников

Китайская компания поставит 100 000 новых электромобилей

Степан Артемьевский Авг 2, 2024 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Китайская компания поставит 100 000 новых электромобилей отключены 4 Просмотров

В среду компании Uber из США и BYD из Китая объявили о многолетнем сотрудничестве, которое предполагает внедрение 100 000 новых электромобилей для глобальной платформы такси.

 

Это партнерство обеспечит водителей доступными ценами и финансированием на автомобили BYD через Uber и будет охватывать рынки Ближнего Востока, Канады, Австралии и Новой Зеландии, как сообщили представители компаний.

Увеличение озабоченности по поводу климатических изменений и необходимость сокращения выбросов углекислого газа способствуют мировым инициативам по электрификации транспорта, отмечает агентство.

Американская компания Tesla, являясь конкурентом BYD, планирует запустить свой продукт — беспилотное такси — в октябре, надеясь на восстановление спроса после снижения продаж электромобилей в первые шесть месяцев этого года.

В прошлом году BYD обошла Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, но затем Tesla, возглавляемая Иланом Маском, вновь вернула себе лидерство на рынке.

 

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