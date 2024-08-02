Экономика Канады в мае выросла больше, чем ожидалось

В июне, согласно предварительным оценкам, экономика показала замедление до 0,1%.
По прогнозам, ежегодный рост ВВП ожидается на уровне 2,2%.
Актуальные данные свидетельствуют, что среди факторов, способствовавших данному росту, значится запуск нефтепровода Trans Mountain и положительная ситуация на рынке сырой нефти.
Стоит отметить, что буквально неделю назад Банк Канады вновь понизил основную процентную ставку, теперь до 4,5%.
Эксперты подчеркивают, что, несмотря на медленные темпы экономического роста, стране удалось избежать рецессии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.