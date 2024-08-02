Экономика Канады в мае выросла больше, чем ожидалось

По данным Статистического управления Канады, опубликованному 31 июля, рост валового внутреннего продукта страны в мае составил 0,2%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

В июне, согласно предварительным оценкам, экономика показала замедление до 0,1%.

По прогнозам, ежегодный рост ВВП ожидается на уровне 2,2%.

Актуальные данные свидетельствуют, что среди факторов, способствовавших данному росту, значится запуск нефтепровода Trans Mountain и положительная ситуация на рынке сырой нефти.

Стоит отметить, что буквально неделю назад Банк Канады вновь понизил основную процентную ставку, теперь до 4,5%.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на медленные темпы экономического роста, стране удалось избежать рецессии.

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