Американцы сомневаются, жив ли Байден

Одна из авторов социальных медиа задала вопрос о том, жив ли американский лидер.
Маск прокомментировал её сообщение смайлом с изображением человека, пожимающего плечами.
Такой интерес к Байдену, вероятно, вызван его редкими появлениями на публике.
В частности, на недавней пресс-конференции в Белом доме 81-летний президент выглядел уставшим и растерянным.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы прессы, заверила, что Байден не прячется и продолжает свои обязанности.
Она опровергла слухи о том, что президент отошел от дел, отметив, что его график изменился с добавлением множества закрытых мероприятий, из-за чего он может некоторое время не появляться на глазах общественности.
Байден объявил 21 июля о своем решении покинуть президентскую гонку, пояснив, что хочет сосредоточиться на выполнении обязанностей до конца своего срока, что стало причиной его редких выходов.
Республиканцы начинают высказывать сомнения о том, что он действительно жив.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.