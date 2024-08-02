Американцы сомневаются, жив ли Байден

Известный американский миллиардер Илон Маск регулярно шокирует общественность своими высказываниями. На этот раз он в сопровождении других пользователей сети “потерял” президента США Джо Байдена.

Одна из авторов социальных медиа задала вопрос о том, жив ли американский лидер.

Маск прокомментировал её сообщение смайлом с изображением человека, пожимающего плечами.

Такой интерес к Байдену, вероятно, вызван его редкими появлениями на публике.

В частности, на недавней пресс-конференции в Белом доме 81-летний президент выглядел уставшим и растерянным.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы прессы, заверила, что Байден не прячется и продолжает свои обязанности.

Она опровергла слухи о том, что президент отошел от дел, отметив, что его график изменился с добавлением множества закрытых мероприятий, из-за чего он может некоторое время не появляться на глазах общественности.

Байден объявил 21 июля о своем решении покинуть президентскую гонку, пояснив, что хочет сосредоточиться на выполнении обязанностей до конца своего срока, что стало причиной его редких выходов.

Республиканцы начинают высказывать сомнения о том, что он действительно жив.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.