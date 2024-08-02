Сегодня -Ильин день! Всех, носящих имя Илья – с праздником!

Ильин день на Руси считался одним из важнейших праздников года. В этот день чествовали Ильин день на Руси считался одним из важнейших праздников года. В этот день чествовали пророка Илию , жившего в Израильском царстве за 900 лет до Рождества Христова.

С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до нее было еще далеко. Ночи становились холодными, случались утренние заморозки, а дневная жара сходила на нет.

С этого дня люди переставали купаться (кстати, этот обычай жив и сейчас). «Илья Пророк бросил в воду ледяшок»; «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна»; «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается»; «На Илью до обеда лето, а после обеда осень» — говорили люди.

Воздух становился влажным, и хозяйки, вывешивая постиранное белье, замечали: «До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет». Нередки были и дожди: «До Ильи поп дождя не намолит, после Ильи и баба фартуком нагонит».

Дни делались заметно короче. «Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок», — подмечали люди и добавляли: «С дня Ильина ночь длинна: работник высыпается, кони наедаются».

В пророке крестьяне видели благодетеля, который способен подарить хороший урожай. В некоторых губерниях выставляли в этот день у ворот чашку с зернами ржи и овса и просили священника «повеличать Илию на плодородие хлеба».

В то же время на Ильин день было не принято работать, особенно в поле. Говорили, что за такой «проступок» пророк может наказать: «На Илью стогов не мечут — спалит Илья грозой».

Впрочем, такой обычай был связан и с поверьем, что только до этого времени трава наливается вкусом и силой: «До Ильина дня сено метать — пуд меда в него накласть». А собранным в этот день сеном набивали постели, приговаривая: «Ильинская соломка — деревенская перинка».

А у православных сегодня – день пророка Илии.

Илия — один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином, за 900 лет до Рождества Христова.

За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения был пророк Елисей. Затем в Преображении Господнем он явился вместе с пророком Моисеем и предстал пред Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Пророку Илии молятся о даровании дождя во время засухи.

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