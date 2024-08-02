Новости дня Делового Монреаля за 2 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Фестиваль Osheaga: 17-й ежегодный фестиваль искусства и музыки Osheaga открылся сегодня в парке Жан-Драпо. В течение трех дней более 100 артистов, включая Noah Kahan, Green Day и SZA, будут радовать публику.
- Суд против Amazon: Суд по трудовым спорам осудил Amazon за антипрофсоюзную деятельность на складе в Лашине, Монреаль, и потребовал выплатить компенсацию CSN за противодействие объединению работников в профсоюзы.
- Запрет на электросамокаты: Владельцы незарегистрированных электросамокатов возмущены решением правительства Квебека запретить их транспортное средство на дорогах общего пользования.
- Приватизация прачечной: Сотрудники профсоюза медицинских работников осудили приватизацию прачечной больницы Пьер-Буше в Лонгёе на митинге.
- Рост выручки Groupe TVA Inc.: Коммуникационная компания Groupe TVA Inc. сообщила об увеличении выручки во втором квартале 2024 года.
- Трагическая смерть секатора деревьев: Городская полицейская служба Монреаля (SPVM) сообщила о трагической смерти 20-летнего секатора деревьев, которого ударило током во время работы на дереве в Сен-Лоран.
- Утопление ребенка: 4-летний ребенок утонул в семейном бассейне в Богарнуа, Монтережи. Это 34-е утопление в провинции Квебек в 2024 году.
- Ограничение купания: Департамент общественного здравоохранения Монреаля ограничивает купание на пляжах на востоке города из-за загрязнения.
- Турне Cirque de Paris: Cirque de Paris завершает своё главное турне по Северной Америке на Promenades Beauport в Квебек-сити. Цирк будет находиться в Старой столице до 11 августа.
В Канаде
- Статус резидента для нелегальных мигрантов: Правительство Канады не планирует предоставлять статус резидента всем нелегальным мигрантам, работающим в стране.
- Дополнительная плата за рекламу Google: Компания Google заявила, что с октября будет взимать с рекламодателей дополнительную плату в размере 2,5% за рекламу, показываемую в Канаде.
- Лесной пожар в Джаспере: Представители национального парка Джаспер предупреждают, что лесной пожар охватывает сотни квадратных километров и усилился в пятницу.
- Крупная афера с сим-картами: В Канаде раскрыта крупная афера, мошенники получили доступ к сим-картам граждан.
- Прибыль Telus: Telus сообщила о чистой прибыли в размере $228 млн во втором квартале, что на 14% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
- ChatGPT и диагностика: Исследование Университета Западного Онтарио показало, что ChatGPT нельзя считать диагностическим инструментом для медицинских работников.
В России
- Наказание за преступления: В Госдуме предложили наказывать граждан, скрывшихся за рубежом после преступлений в России.
- Снижение объема жилищных кредитов: Общий объем жилищных кредитов, выданных российскими банками в 2024 году, составит 4,6 трлн рублей, что на 42% меньше, чем в 2023 году.
- Содержание детей до 23 лет: В Госдуме предложили обязать родителей содержать детей до 23 лет, если ребенок учится на очном.
- Обмен заключенными: Между Россией и Западом произошёл обмен рекордным количеством заключённых, в аэропорту «Внуково» россиян лично встретил Владимир Путин.
- Трамп о сделке по обмену заключенными: Трамп назвал феноменальной для России сделку по обмену заключенными.
- Санкции против России: Владимир Кара-Мурза заявил, что санкции западных стран направлены против всей страны и российских граждан, а не только против режима Владимира Путина.
- Повышение пошлин: Правительство повысило пошлины на импорт алкоголя и цветов из недружественных стран на 15%.
В мире
- Вандализм в Финляндии: На постаменте статуи Пушкина в Финляндии нарисовали свастику. Полиция ищет серийного вандала.
- Закрытие КПП на границе с Россией: Премьер Финляндии заявил, что сейчас нет возможности открыть КПП на границе с Россией.
- Камала Харрис – кандидат в президенты: Камала Харрис стала официальным кандидатом на должность президента США, получив поддержку необходимого количества делегатов на виртуальном голосовании демократов.
- Апелляция Канады отклонена: Апелляция Канады на итог командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 отклонена. Россияне сохранили бронзу.
- Операции с Мосбиржей: США разрешили операции с Мосбиржей и Национальным клиринговым центром до определенного момента.
- Проблемы с доступом к YouTube в России: В Google заявили, что проблемы доступа к YouTube на территории России не связаны с техническими сбоями или проблемами с оборудованием.
- Блокировка Instagram в Турции: В Турции заблокировали Instagram.
- Лукашенко о Байдене: Лукашенко заявил о непричастности Байдена к обмену заключенными между РФ и США.
- Изъятие наркотиков в Австралии: Австралийская полиция изъяла наркотики на сумму $538 млн в оборудовании, импортированном из США.
- Развод Карди Би: Карди Би подала на развод с рэпером Оффсетом.
- Магнитные бури: Интенсивность вспышек на Солнце приближается к максимальной. В выходные ожидаются магнитные бури.
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