Арборист был убит электрическим током во время работы на дереве, сообщает полиция Монреаля

SPVM сообщает, что о происшествии сообщили по телефону 911 около 16:00.
Впоследствии на Фрейзер-стрит, где произошел несчастный случай, прибыли скорая помощь и монреальские пожарные.
“После прибытия парамедиков и пожарных смерть была констатирована на месте происшествия”, – сказал представитель SPVM.
Источник сообщил , что потребовалось несколько минут, прежде чем Hydro Quebec смогла отключить подачу электроэнергии, чтобы спасатели могли оказать помощь мужчине.
Антуан Леклерк, представитель Квебекского совета по охране здоровья и безопасности работников (CNESST), сообщил, что арборист работал во дворе частного дома.
“Рабочий, который выполнял работы на высоте, столкнулся с электрическим током. На месте происшествия присутствуют два инспектора, которые, во-первых, обеспечивают безопасность людей на стройплощадке, а во-вторых, собирают информацию, чтобы понять обстоятельства несчастного случая”, – сказал Леклерк.
Леклерк добавил, что следователи опросят свидетелей, но официальное расследование еще не начато.
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