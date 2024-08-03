Арборист был убит электрическим током во время работы на дереве, сообщает полиция Монреаля

Полиция Монреаля (SPVM) подтвердила, что 20-летний арборист скончался от удара током во время работы на дереве в районе Сен-Лоран в Монреале.

SPVM сообщает, что о происшествии сообщили по телефону 911 около 16:00.

Впоследствии на Фрейзер-стрит, где произошел несчастный случай, прибыли скорая помощь и монреальские пожарные.

“После прибытия парамедиков и пожарных смерть была констатирована на месте происшествия”, – сказал представитель SPVM.

Источник сообщил , что потребовалось несколько минут, прежде чем Hydro Quebec смогла отключить подачу электроэнергии, чтобы спасатели могли оказать помощь мужчине.

Антуан Леклерк, представитель Квебекского совета по охране здоровья и безопасности работников (CNESST), сообщил, что арборист работал во дворе частного дома.

“Рабочий, который выполнял работы на высоте, столкнулся с электрическим током. На месте происшествия присутствуют два инспектора, которые, во-первых, обеспечивают безопасность людей на стройплощадке, а во-вторых, собирают информацию, чтобы понять обстоятельства несчастного случая”, – сказал Леклерк.

Леклерк добавил, что следователи опросят свидетелей, но официальное расследование еще не начато.

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