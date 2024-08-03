Министерство здравоохранения Монреаля ограничило купание на пляже в ист-энде города из-за загрязнения

В отчете агентства говорится, что почва на пляже в парке Променад-Бельрив загрязнена свинцом и бензолом и что вода может попасть из канализации.

Однако местные жители, такие как Эдит Гендрон, продолжают купаться на пляже. “Каждый раз, когда я соприкасался с этой водой, у меня никогда не появлялось сыпи или зуда. Никогда ничего не происходило. Эта вода меня не пугает”, – сказал Гендрон в интервью.

В отчете рекомендуется принять меры для снижения рисков для здоровья, прежде чем снова допускать людей к воде. “Я не опускала голову [под воду]. После того, как они это сказали, я испугалась этого”, – сказала жительница Карина Мерсье.

Лоуренс Лавин Лалонд, член исполнительного комитета, отвечающий за парки, сказал, что они “разочарованы”. Строительство пляжа в монреальском Ист-Энде ведется уже много лет. Мэр Валери Плант дала предвыборное обещание в 2021 году, а открыть его планируется в 2022 году.

Власти Монреаля хотели разрешить людям купаться в Променад-Бельрив этим летом, но откладывают реализацию проекта из-за вероятных проблем со здоровьем населения.

“На это потребуется еще несколько лет. Мы планируем начать работы на берегу к 2028 году”, – сказала Лавин Лалонд. В то время как город планирует восстановить берег реки, Fondation Rivieres заявляет, что доступ к воде может быть обеспечен раньше.

“Одним из решений было бы строительство плавучих доков или пешеходных переходов, которые позволили бы людям просто заходить в воду, не разбирая все загрязненные отложения”, – сказала Маэль Трипон из Fondation Rivieres. Тем временем городские власти планируют убрать пляжную мебель и добавить дополнительные таблички, объясняющие риски.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.