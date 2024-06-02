 Смотрите самые громкие спортивные события лета и экономьте $100! 

Чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня, а уже 26 июля взгляды всего мира будут прикованы к Летним Олимпийским играм 2024 в Париже.
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Итак, что же нас ожидает в ближайшее время в рамках Чемпионата Европы по футболу 2024?
Начинается сезон с группового этапа. Сохраняйте даты и подключайтесь – не пропустите всё самое интересное:
14 июня
Группа А: Германия – Шотландия (Мюнхен)
15 июня
А: Венгрия – Швейцария (Кельн)
В: Испания – Хорватия (Берлин)
В: Италия – Албания (Дортмунд)
16 июня
D: Польша – Нидерланды (Гамбург)
C: Словения – Дания (Штутгарт)
C: Сербия – Англия (Гельзенкирхен)
17 июня
E: Румыния – Украина (Мюнхен)
E: Бельгия – Словакия (Франкфурт)
D: Австрия – Франция (Дюссельдорф)
18 июня
F: Турция – Грузия (Дортмунд)
F: Португалия – Чехия (Лейпциг)
19 июня
B: Хорватия – Албания (Гамбург)
A: Германия – Венгрия (Штутгарт)
A: Шотландия – Швейцария (Кельн)
20 июня
C: Словения – Сербия (Мюнхен)
C: Дания – Англия (Франкфурт)
B: Испания – Италия (Гельзенкирхен)
21 июня
E: Словакия – Украина (Дюссельдорф)
D: Польша – Австрия (Берлин)
D: Нидерланды – Франция (Лейпциг)
22 июня
F: Грузия – Чехия (Гамбург)
F: Турция – Португалия (Дортмунд)
E: Бельгия – Румыния (Кельн)
23 июня
A: Швейцария – Германия (Франкфурт)
A: Шотландия – Венгрия (Штутгарт)
24 июня
B: Хорватия – Италия (Лейпциг)
B: Албания – Испания (Дюссельдорф)
25 июня
D: Нидерланды – Австрия (Берлин)
D: Франция – Польша (Дортмунд)
C: Англия – Словения (Кельн)
C: Дания – Сербия (Мюнхен)
26 июня
E: Словакия – Румыния (Франкфурт)
E: Украина – Бельгия (Штутгарт)
F: Чехия – Турция (Гамбург)
F: Грузия – Португалия (Гельзенкирхен)
27 и 28 июня – дни отдыха
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