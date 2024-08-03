Детский лагерь в Элоре убрал имена нацистских офицеров с памятника

Центр “Друзья Симона Визенталя“, организация, занимающаяся просвещением по вопросам Холокоста, обнаружил имена и опознал в них членов Ваффен–СС.
Эстонское общество летних лагерей Seedrioru подверглось критике в Интернете после того, как центр опубликовал информацию о памятнике, что привело к освещению в местных СМИ.
Не так давно памятник в память о воинском подразделении украинских солдат, возглавляемом нацистами, был убран с кладбища Онтарио после многих лет споров вокруг этого места.
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