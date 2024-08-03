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Выбор редакции Детский лагерь в Элоре убрал имена нацистских офицеров с памятника

Детский лагерь в Элоре убрал имена нацистских офицеров с памятника

Степан Артемьевский Авг 3, 2024 Выбор редакции, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Детский лагерь в Элоре убрал имена нацистских офицеров с памятника отключены 2 Просмотров

Детский лагерь в Элоре, Онтарио, убрал имена нацистских офицеров с памятника после негативной реакции общественности./box]

 

ЦентрДрузья Симона Визенталя, организация, занимающаяся просвещением по вопросам Холокоста, обнаружил имена и опознал в них членов ВаффенСС.

Эстонское общество летних лагерей Seedrioru подверглось критике в Интернете после того, как центр опубликовал информацию о памятнике, что привело к освещению в местных СМИ.

Не так давно памятник в память о воинском подразделении украинских солдат, возглавляемом нацистами, был убран с кладбища Онтарио после многих лет споров вокруг этого места.

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