Детский

лагерь

в

Элоре

,

Онтарио

,

убрал

имена

нацистских

офицеров

с

памятника

после

реакции

общественности

.

негативной/box]

Центр “Друзья Симона Визенталя“, организация, занимающаяся просвещением по вопросам Холокоста, обнаружил имена и опознал в них членов Ваффен–СС.

Эстонское общество летних лагерей Seedrioru подверглось критике в Интернете после того, как центр опубликовал информацию о памятнике, что привело к освещению в местных СМИ.

Не так давно памятник в память о воинском подразделении украинских солдат, возглавляемом нацистами, был убран с кладбища Онтарио после многих лет споров вокруг этого места.

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