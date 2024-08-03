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Новости В Мире Глава «Хезболлы» заявил, что начался новый этап войны с Израилем
фото: https://rossaprimavera.ru/

Глава «Хезболлы» заявил, что начался новый этап войны с Израилем

Степан Артемьевский Авг 3, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Глава «Хезболлы» заявил, что начался новый этап войны с Израилем отключены 5 Просмотров

Генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла объявил о начале нового этапа конфликта с Израилем.

 

По его словам, «значительная битва» будет разворачиваться на всех направлениях.

1 августа пресс-служба организации опубликовала его заявление, в котором он отметил, что «Хезболла» ведет активные сражения и готовится к масштабному конфликту, который превзойдет обычные уровни поддержки других фронтов.

Насралла выступил с этим заявлением на фоне недавних убийств, в частности, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и одного из командиров «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.

Стоит напомнить, что Исмаил Хания стал жертвой ракетной атаки в Тегеране 31 июля, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Верховный лидер Ирана,  Али Хаменеи, пообещал отомстить за смерть Хании.

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