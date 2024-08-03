Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Пляжи Оттавы подвергнутся проверке на безопасность после многочисленных случаев утопления
Пляж под Гаспе летом 2020 года

Пляжи Оттавы подвергнутся проверке на безопасность после многочисленных случаев утопления

Степан Артемьевский Авг 3, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Пляжи Оттавы подвергнутся проверке на безопасность после многочисленных случаев утопления отключены 2 Просмотров

Пляжи Онтарио будут проверяться! Безопасность – прежде всего!

Начиная со следующей недели, все пляжи Оттавы пройдут комплексную проверку на безопасность, проводимую Обществом спасения жизни, чтобы выявить возможные риски, которые они могут представлять для жителей.

Будут оценены пляж Британия, пляж Муни-Бей, пляж Уэстборо и четыре пляжа в Петри.

По итогам аудита городским властям Оттавы будет представлен отчет с рекомендациями о том, как сделать свои пляжные зоны более безопасными для населения.

Это произошло после гибели девятилетнего мальчика в прошлом месяце на пляже Британия-Бич – последнего в череде случаев утопления на том же пляже с 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*