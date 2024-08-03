Пляжи Оттавы подвергнутся проверке на безопасность после многочисленных случаев утопления

Пляжи Онтарио будут проверяться! Безопасность – прежде всего!

Начиная со следующей недели, все пляжи Оттавы пройдут комплексную проверку на безопасность, проводимую Обществом спасения жизни, чтобы выявить возможные риски, которые они могут представлять для жителей.

Будут оценены пляж Британия, пляж Муни-Бей, пляж Уэстборо и четыре пляжа в Петри.

По итогам аудита городским властям Оттавы будет представлен отчет с рекомендациями о том, как сделать свои пляжные зоны более безопасными для населения.

Это произошло после гибели девятилетнего мальчика в прошлом месяце на пляже Британия-Бич – последнего в череде случаев утопления на том же пляже с 2020 года.

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