Как популярность Камалы Харрис выросла с 1% до 46% — “American Thinker”

Американские средства массовой информации искажают действительность соцопросов во время предвыборной борьбы кандидатов, как указывает консервативный сайт American Thinker, который продолжает поддерживать Дональда Трампа, несмотря на то, что в 2020 году другие медиа провозгласили Джозефа Байдена президентом США.

Даже те СМИ, которые придерживаются нейтральной позиции, манипулируют данными опросов, чтобы создать видимость популярности Камалы Харрис, главного потенциального кандидата от Демократической партии.

Как отмечает American Thinker, Харрис, которая ранее была настолько непопулярной, что покинула свои избирательные гонки на этапе праймериз, вновь оказывается на слуху благодаря манипуляциям с цифрами от таких источников, как Axios и Reuters, которые утверждают, что она может конкурировать с Трампом.

Статья подчеркивает, что опросы «зарегистрированных избирателей» не представляют реальное мнение рядовых граждан, так как большинство из них может никогда не прийти на выборы.

Более точные данные могли бы дать опросы «вероятных избирателей», но даже существующие результаты вызывают у авторов большие сомнения.

Высокий уровень манипуляций на выборах 2020 года и контроль СМИ позволяют Демократической партии создать обманчивую картину популярности своих кандидатов.

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