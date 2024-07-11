Ticketmaster сообщает о том, что возможно была украдена личная информация клиентов

Ticketmaster сообщает, что компания стала жертвой “инцидента с безопасностью данных”, и информация, которую клиенты предоставляют компании, возможно, была украдена.

Гигант по продаже билетов сообщил своим пользователям по электронной почте и в пресс-релизе, что недавно обнаружил, что “неавторизованная третья сторона” смогла получить информацию из облачной базы данных, размещенной сторонним поставщиком услуг передачи данных.

“Основываясь на нашем расследовании, проведенном на сегодняшний день, мы определили, что несанкционированная активность произошла в период со 2 апреля 2024 года по 18 мая 2024 года”, – написал Ticketmaster в электронном письме, отправленном его пользователям в понедельник.

“23 мая 2024 года мы определили, что инцидент, возможно, затронул часть вашей личной информации. С тех пор как мы начали наше расследование, мы не обнаружили никаких дополнительных несанкционированных действий в облачной базе данных”.

Калифорнийская компания подтвердила, что облачная база данных содержала личную информацию клиентов, которые покупали билеты на мероприятия в Канаде, США и Мексике.

“Это может включать адрес электронной почты, номер телефона, зашифрованную информацию о кредитной карте, а также некоторую другую личную информацию, предоставленную нам”, – говорится в пресс-релизе, в котором говорится, что компания находится в процессе обращения по электронной почте к клиентам, которые, по ее мнению, пострадали.

Ticketmaster заявляет, что работает над этим вопросом “при содействии внешних экспертов”. Компания также подтвердила, что сотрудничает с федеральными правоохранительными органами США, отметив, что объявление об инциденте не было отложено из-за каких-либо расследований. Компания также заявляет, что работает с компаниями, выпускающими кредитные карты, и банками.

Компания рекомендует пользователям отслеживать свои банковские счета на предмет мошенничества или кражи личных данных и предупреждать свой банк, если они заметят какие-либо подозрительные действия. Компания также предлагает мониторинг личных данных через TransUnion для своих канадских пользователей, пострадавших от инцидента.

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