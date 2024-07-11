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Новости Мальчик, катавшийся на электронном самокате, попал под машину и получил серьезные травмы
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Обычный скутер (мотороллер).

Мальчик, катавшийся на электронном самокате, попал под машину и получил серьезные травмы

Виктория Христова Июл 11, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Мальчик, катавшийся на электронном самокате, попал под машину и получил серьезные травмы отключены 22 Просмотров

12-летний мальчик, катавшийся на электрическом скутере, получил серьезные травмы после столкновения с транспортным средством

12-летний мальчик, катавшийся на электрическом скутере, получил серьезные травмы после столкновения с транспортным средством на пересечении бульваров Виау и Метрополитен в Сен-Леонарде, сообщает полиция Монреаля (SPVM).

По данным SPVM, мальчик ехал на электронном самокате и пересекал улицу во вторник в 11:50 утра, когда в него врезался автомобиль, поворачивавший направо.

На месте происшествия работали спасатели, а ребенку, который находится в сознании и дышит, была оказана медицинская помощь в больнице.

Ожидается, что его выпишут в ближайшие дни.

Полиция сообщает, что за рулем была 57-летняя женщина, которой оказали медицинскую помощь в связи с шоком.

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