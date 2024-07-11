Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Команды по спасению китов надеются извлечь из воды кита в устье реки Святого Лаврентия
rorqual
Кит в акватории Старого порта. Фото из Канадской прессы.

Команды по спасению китов надеются извлечь из воды кита в устье реки Святого Лаврентия

Виктория Христова Июл 11, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 27 Просмотров

Команды по спасению китов готовятся предпринять еще одну попытку извлечь из воды молодого кита в устье реки Святого Лаврентия в рамках операции по спасению одного из последних нескольких сотен представителей своего вида, оставшихся в океане.

 

Представитель Министерства рыболовства и океанов Канады говорит, что департамент уже более двух недель работает над тем, чтобы найти молодое животное, которое было впервые замечено 22 июня у берегов Нью-Брансуика и замечено в понедельник у Портнойф-сюр-Мер в Квебеке.

“Несмотря на неблагоприятные погодные условия, уже было предпринято несколько попыток распутать кита, что позволило снять с него часть веревки”, – написала Кэтрин Халлетт в электронном письме.

Во вторник она сообщила, что команда по спасению китов Кампобелло – группа, связанная с Канадским институтом китобоев и состоящая из ученых и бывших рыбаков – находится на пути в этот район и попытается вмешаться в ближайшие дни с помощью нескольких других групп.

“Все заинтересованные стороны в регионе мобилизованы и координируют свои действия, чтобы быть готовыми вмешаться в ближайшие дни, если позволят погодные условия”, – написал Халлетт, добавив, что к оставшимся веревкам прикреплена спутниковая метка, позволяющая исследователям отслеживать животное.

Запутавшееся животное, как полагают, является детенышем женского пола возрастом примерно полтора года, который родился в 2023 году у кита по кличке Война.

Робер Мишо, научный руководитель Группы исследований и образования в области морских млекопитающих (GREMM), сказал, что, когда речь заходит о североатлантическом ките, “каждое животное очень важно”.

“На данный момент мы оцениваем численность популяции в 360 особей”, – сказал он. “Это весь вид, все, что осталось”. Он сказал, что особую обеспокоенность вызывает нехватка самок репродуктивного возраста и тот факт, что те, кто рожает, делают это реже.

Мишо сказал, что, хотя запутывания не всегда смертельны, они имеют долгосрочные последствия для китов и особенно опасны для молодых особей, которые не так сильны, как их родители. Он сказал, что киты, которые запутались, могут умирать раньше и часто реже размножаться.

“Физическое состояние ухудшается после таких ситуаций, потому что им приходится тратить много энергии, чтобы выпутаться или просто выжить”, – сказал он.

По оценкам, 85% китообразных хотя бы раз запутывались в рыболовных снастях, и Мишо сказал, что в их число входят пять родных братьев и сестер запутавшегося квебекского кита.

Распутывание кита может быть опасной операцией, проводимой в открытом океане с использованием ножей и абордажных крючьев, часто в сложных погодных условиях. Для успешной попытки, по словам Мишо, требуются специализированные команды, которые разбираются как в поведении китов, так и в орудиях лова.

Тем не менее, он сказал, что усилия стоят того, потому что у китов все еще есть “реальный шанс” на выживание. Он сказал, что они живут долго, достаточно выносливы, а их гибель в значительной степени обусловлена человеческими причинами, такими как запутывания в сетях и столкновения с лодками, что при правильном подходе позволит предотвратить многие случаи смерти.

Он сказал, что стратегии сохранения в последние годы включали снижение скорости движения судов вблизи китов, временное закрытие районов для промысла и эксперименты с безводными орудиями лова.

“Каждый выживший кит дает популяции шанс на восстановление”, – сказал он. “Поэтому действительно стоит проявить творческий подход и новаторство, чтобы спасти этих животных, потому что они могут выжить”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*