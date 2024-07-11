Команды по спасению китов надеются извлечь из воды кита в устье реки Святого Лаврентия

Команды по спасению китов готовятся предпринять еще одну попытку извлечь из воды молодого кита в устье реки Святого Лаврентия в рамках операции по спасению одного из последних нескольких сотен представителей своего вида, оставшихся в океане.

Представитель Министерства рыболовства и океанов Канады говорит, что департамент уже более двух недель работает над тем, чтобы найти молодое животное, которое было впервые замечено 22 июня у берегов Нью-Брансуика и замечено в понедельник у Портнойф-сюр-Мер в Квебеке.

“Несмотря на неблагоприятные погодные условия, уже было предпринято несколько попыток распутать кита, что позволило снять с него часть веревки”, – написала Кэтрин Халлетт в электронном письме.

Во вторник она сообщила, что команда по спасению китов Кампобелло – группа, связанная с Канадским институтом китобоев и состоящая из ученых и бывших рыбаков – находится на пути в этот район и попытается вмешаться в ближайшие дни с помощью нескольких других групп.

“Все заинтересованные стороны в регионе мобилизованы и координируют свои действия, чтобы быть готовыми вмешаться в ближайшие дни, если позволят погодные условия”, – написал Халлетт, добавив, что к оставшимся веревкам прикреплена спутниковая метка, позволяющая исследователям отслеживать животное.

Запутавшееся животное, как полагают, является детенышем женского пола возрастом примерно полтора года, который родился в 2023 году у кита по кличке Война.

Робер Мишо, научный руководитель Группы исследований и образования в области морских млекопитающих (GREMM), сказал, что, когда речь заходит о североатлантическом ките, “каждое животное очень важно”.

“На данный момент мы оцениваем численность популяции в 360 особей”, – сказал он. “Это весь вид, все, что осталось”. Он сказал, что особую обеспокоенность вызывает нехватка самок репродуктивного возраста и тот факт, что те, кто рожает, делают это реже.

Мишо сказал, что, хотя запутывания не всегда смертельны, они имеют долгосрочные последствия для китов и особенно опасны для молодых особей, которые не так сильны, как их родители. Он сказал, что киты, которые запутались, могут умирать раньше и часто реже размножаться.

“Физическое состояние ухудшается после таких ситуаций, потому что им приходится тратить много энергии, чтобы выпутаться или просто выжить”, – сказал он.

По оценкам, 85% китообразных хотя бы раз запутывались в рыболовных снастях, и Мишо сказал, что в их число входят пять родных братьев и сестер запутавшегося квебекского кита.

Распутывание кита может быть опасной операцией, проводимой в открытом океане с использованием ножей и абордажных крючьев, часто в сложных погодных условиях. Для успешной попытки, по словам Мишо, требуются специализированные команды, которые разбираются как в поведении китов, так и в орудиях лова.

Тем не менее, он сказал, что усилия стоят того, потому что у китов все еще есть “реальный шанс” на выживание. Он сказал, что они живут долго, достаточно выносливы, а их гибель в значительной степени обусловлена человеческими причинами, такими как запутывания в сетях и столкновения с лодками, что при правильном подходе позволит предотвратить многие случаи смерти.

Он сказал, что стратегии сохранения в последние годы включали снижение скорости движения судов вблизи китов, временное закрытие районов для промысла и эксперименты с безводными орудиями лова.

“Каждый выживший кит дает популяции шанс на восстановление”, – сказал он. “Поэтому действительно стоит проявить творческий подход и новаторство, чтобы спасти этих животных, потому что они могут выжить”.

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