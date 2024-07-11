Качество воздуха в Монреале в 2023 году было худшим за последние восемь лет из-за лесных пожаров

Воздух в Монреале в прошлом году был самым загрязненным с 2015 года, «благодаря» сезону лесных пожаров в Квебеке.

Ежегодный отчет о качестве воздуха в городе, опубликованный на этой неделе, показывает, что загрязнение мелкодисперсными частицами в 2023 году достигло самого высокого уровня за последние восемь лет.

Качество воздуха в Монреале улучшилось в период с 2014 по 2016 год, отчасти из-за закрытия многих угольных тепловых электростанций в Соединенных Штатах.

25-26 июня прошлого года город пережил самые тяжелые дни смога за всю историю наблюдений из-за сильного задымления от лесных пожаров, которые к концу сезона сожгли более 4,3 миллиона гектаров леса в провинции, что является рекордным показателем.

В отчете также показано, что загрязнение воздуха в результате использования дровяного отопления в жилых помещениях сократилось почти на 40% в период с 2014 по 2023 год в результате принятия в 2015 году закона, запрещающего использование некоторых дровяных печей и каминов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.