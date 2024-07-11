Компания из Квебека оштрафована на 12 500 долларов за уничтожение птичьих гнезд

Компания из Квебека была оштрафована на 12 500 долларов после того, как повредила несколько ласточкиных гнезд.

4 июля судья Высшего суда Квебека обязал Les Entreprises Enia Lafontaine выплатить штраф Генеральному прокурору Канады после того, как компания признала себя виновной в нарушении Закона о видах, находящихся под угрозой исчезновения.

Прибрежная ласточка (riparia riparia), также известная как песчаная ласточка, находится под угрозой исчезновения и была определена в качестве приоритетного вида для сохранения в Канаде.

Согласно пресс-релизу Министерства окружающей среды и изменения климата Канады, в 2022 году министерство окружающей среды Квебека сообщило, что колонии береговых ласточек угрожали земляные работы под их гнездами в песочнице.

“Полицейские прибыли на место и обнаружили, что тяжелая техника убирает материал у основания песчаной стены, где гнездились ласточки. На месте происшествия полицейские увидели, как стены обрушились, уничтожив при этом ласточкины гнезда на берегу”, – говорится в сообщении.

После этого компания была признана ответственной за работу, которая повредила гнезда, и ей было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 33 закона.

“Никто не должен наносить ущерб или разрушать жилище одной или нескольких особей вида дикой природы, который занесен в список исчезающих видов или видов, находящихся под угрозой исчезновения, или видов, которые занесены в список исчезающих видов, если стратегия восстановления рекомендовала реинтродукцию этого вида в дикую природу Канады”, – говорится в законе.

По данным Environment Canada, за последние четыре десятилетия численность ласточки сократилась на 98%. В Канаде насчитывается от 500 000 до 5 000 000 взрослых особей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.