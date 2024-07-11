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Новости Компания из Квебека оштрафована на 12 500 долларов за уничтожение птичьих гнезд
Суд

Компания из Квебека оштрафована на 12 500 долларов за уничтожение птичьих гнезд

Виктория Христова Июл 11, 2024 Новости, Новости Канады, Природа, погода, экология Комментарии к записи Компания из Квебека оштрафована на 12 500 долларов за уничтожение птичьих гнезд отключены 24 Просмотров

Компания из Квебека была оштрафована на 12 500 долларов после того, как повредила несколько ласточкиных гнезд.

 

4 июля судья Высшего суда Квебека обязал Les Entreprises Enia Lafontaine выплатить штраф Генеральному прокурору Канады после того, как компания признала себя виновной в нарушении Закона о видах, находящихся под угрозой исчезновения.

Прибрежная ласточка (riparia riparia), также известная как песчаная ласточка, находится под угрозой исчезновения и была определена в качестве приоритетного вида для сохранения в Канаде.

Согласно пресс-релизу Министерства окружающей среды и изменения климата Канады, в 2022 году министерство окружающей среды Квебека сообщило, что колонии береговых ласточек угрожали земляные работы под их гнездами в песочнице.

“Полицейские прибыли на место и обнаружили, что тяжелая техника убирает материал у основания песчаной стены, где гнездились ласточки. На месте происшествия полицейские увидели, как стены обрушились, уничтожив при этом ласточкины гнезда на берегу”, – говорится в сообщении.

После этого компания была признана ответственной за работу, которая повредила гнезда, и ей было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 33 закона.

“Никто не должен наносить ущерб или разрушать жилище одной или нескольких особей вида дикой природы, который занесен в список исчезающих видов или видов, находящихся под угрозой исчезновения, или видов, которые занесены в список исчезающих видов, если стратегия восстановления рекомендовала реинтродукцию этого вида в дикую природу Канады”, – говорится в законе.

По данным Environment Canada, за последние четыре десятилетия численность ласточки сократилась на 98%. В Канаде насчитывается от 500 000 до 5 000 000 взрослых особей.

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