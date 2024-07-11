Число случаев заболевания коклюшем в Квебеке превысило 6000

Коклюш распространяется по Квебеку. По состоянию на субботу министерство здравоохранения Квебека задокументировало более 6000 случаев инфекционного заболевания легких с начала года.

В прошлом году было зарегистрировано всего 106 случаев, а в 2022 году – 44. Больше всего пострадали регионы Шодьер-Аппалачи (948 случаев), Восточные тауншипы (810 случаев) и Лаурентианс (641 случай).

В Монреале зарегистрировано 453 случая. Коклюш наиболее заразен на своей первой стадии, когда он напоминает простуду. Характерные для него приступы сильного кашля, которые можно распознать по характерному хриплому звуку, начинаются позже и продолжаются долгое время.

Специалист по детским инфекционным заболеваниям доктор Эрл Рубин объяснил, что пик заболеваемости, как правило, наступает каждые два-пять лет. Для него рост числа случаев в этом году “не обязательно является неожиданным”.

“Это очень заразно”, – сказал он. “Вакцины дают иммунитет, но он недолговечен, поэтому у людей ослабевает иммунитет к вакцине. Затем некоторые люди пропустили вакцинацию из-за пандемии, и поэтому соблюдение прививок также снизилось”.

В Квебеке вакцина против коклюша вводится детям в возрасте до года и входит в состав противостолбнячной вакцины. Вторая доза вводится в возрасте от четырех до шести лет.

В настоящее время в Квебекский план профилактических прививок не включена вакцина против коклюша для подростков и взрослых, но вакцина все еще может быть запрошена. Вакцинация предназначена для детей, поскольку они подвергаются наибольшему риску осложнений в случае заражения коклюшем, сказал Рубин.

Однако он уточнил, что заболеть этим заболеванием может любой человек, независимо от возраста. “Еще одна действительно важная вещь, за которую Квебек платит нам, – это вакцинация матерей в третьем триместре беременности, чтобы у матери вырабатывались антитела, которые проникают через плаценту к младенцу”, – сказал Рубин. “Таким образом, младенец будет защищен в этот наиболее уязвимый период – первые три-шесть месяцев жизни”.

Он добавил, что существует “небольшое, но поддающееся измерению” число смертей, связанных с коклюшем. “У этого заболевания много названий: коклюш, коклюшно-респираторный кашель, 100-дневный кашель, потому что он вызывает длительный, затяжной кашель, который может быть довольно сильным, вплоть до переломов ребер из-за сильного кашля”, – сказал он. “Таким образом, взрослые заболевают, но, к счастью, от этого, не умирают, но могут сильно заболеть”. Поскольку число случаев продолжает расти, Рубин считает, что число случаев занижено.

“Это 6000 случаев, о которых было заявлено общественному здравоохранению”, – сказал он. “Пройти тестирование – непростая задача. Тест доступен, но заставить кого-то пройти тест – сложно. Если у вас нет доступа к проведению этого теста, то врачи должны заявить об этом в органы общественного здравоохранения как о клиническом случае, но не все это делают”.

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