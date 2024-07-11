Крупное столкновение на шоссе 20 к востоку от Левиса

Согласно первоначальной информации Полиции Квебека (SQ), когда движение на восточном шоссе № 20 замедлилось, водитель 53-футового грузовика не смог вовремя остановиться и столкнулся с обездвиженным легким грузовиком.
Затем легкий грузовик столкнулся с пикапом, сообщает полиция.
Водитель грузовика застрял в своем автомобиле, и его пришлось вытаскивать, прежде чем он был доставлен в больницу в критическом состоянии.
В настоящее время неясно, выживет ли он, сообщили в полиции.
Два других водителя, участвовавших в аварии, получили незначительные травмы.
Расследование инцидента продолжается.
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