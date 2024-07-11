Крупное столкновение на шоссе 20 к востоку от Левиса

Крупное столкновение с участием трех автомобилей произошло около 9:30 утра во вторник на шоссе 20 недалеко от Левиса, в результате чего один человек серьезно пострадал.

Согласно первоначальной информации Полиции Квебека (SQ), когда движение на восточном шоссе № 20 замедлилось, водитель 53-футового грузовика не смог вовремя остановиться и столкнулся с обездвиженным легким грузовиком.

Затем легкий грузовик столкнулся с пикапом, сообщает полиция.

Водитель грузовика застрял в своем автомобиле, и его пришлось вытаскивать, прежде чем он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

В настоящее время неясно, выживет ли он, сообщили в полиции.

Два других водителя, участвовавших в аварии, получили незначительные травмы.

Расследование инцидента продолжается.

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