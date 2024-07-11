Монреаль проведет общественные консультации о том, как лучше помочь бездомным

Власти города Монреаль заявляют, что проведут общественные консультации о том, как лучше интегрировать услуги для бездомных в каждом районе.

Это заявление было сделано в связи с тем, что жители Монреаля, живущие рядом с организациями, которые оказывают помощь уязвимым слоям населения, начали бить тревогу по поводу явного употребления наркотиков, бездомности и вызывающего поведения на пороге их домов.

Мэр Валери Плант сообщила в своем заявлении, что городские власти услышали от предприятий, семей и местных жителей обеспокоенность по поводу того, что происходит рядом с подобными заведениями.

Она говорит, что потребность в таких услугах продолжает расти, и город хочет привлекать граждан, чтобы будущие проекты реализовывались более “гармонично”.

Директор департамента общественного здравоохранения города говорит, что в Монреале растет число бездомных, что обусловлено такими факторами, как жилищный кризис, токсичные наркотики и проблемы с психическим здоровьем, и что важно услышать мнения различных групп населения, которые страдают от этого.

Городские власти заявляют, что опубликуют расписание консультаций в ближайшие недели.

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