“Диета №0” и другие новинки eTVnet

Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

Иван – один из лучших студентов на курсе мединститута. Нерешительный, скромный парень страдает от комплексов, вызванных чрезмерной полнотой. Он мечтает об успешной карьере и встрече с настоящей любовью. Однажды он видит в коридоре института красивую, стройную девушку и беззаветно влюбляется в нее. Очаровательная Марго, в отличие от Ивана, выросла в богатой семье. Она привыкла к роскоши и богатству. Неожиданно судьба сводит их на летних каникулах. Молодые люди проводят вместе одну ночь и расстаются на долгие годы. Спустя несколько лет после окончания института Иван становится знаменитым диетологом, его методика похудения имеет колоссальный успех. Из застенчивого, неуверенного в себе “толстяка” он превращается в обаятельного молодого человека. Совершенно случайно Иван встречает Марго на улице и понимает, что судьба не была к ней так благосклонна, как к нему.

Чем закончится эта необычная история любви, вы узнаете, включив фильм “Диета №0” на сайте наших друзей в eTVnet! Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45. А прямо сейчас включайте “Диета №0” и другие отличные новинки недели!

Платье цвета моря

Александра после развода все свое внимание сосредоточила на воспитании ребенка и работе. О новых знакомствах она даже не помышляла, а после замужества дочери и вовсе переехала к ней, чтобы помогать по хозяйству и присматривать за внуками. Во время совместного семейного отпуска внимание женщины привлек наряд необычного цвета. Приобретя его, она ощутила, что наконец в ее жизнь начали возвращаться радость и счастье. В те минуты Александра Николаевна даже не подозревала, что очень скоро встретит на курорте свою любовь, и ее мир перевернется на 180 градусов.

Высшая мера

Ярославль, 1974 год. В городе происходят два резонансных дела: сначала шилом в ухо убивают вора-рецидивиста Лукина по прозвищу Бурелом, а затем психически больной физик Каленов отрезает голову соседке и приносит ее в милицию. За расследование дел берется следователь по особо важным делам Егор Таболин. Он убежден, что дважды Герой Советского Союза летчик Тимофей Кретов, ранее признавшийся в убийстве Лукина, невиновен, да и женщина была убита явно неслучайно. Таболин понимает, что оба преступления связаны невидимой нитью, которая ведет в местную психиатрическую больницу, которой руководят главврач Михаил Нагорных и его заместитель Виктор Ваганов. Теперь главная задача следователя не только разобраться в этих запутанных делах и понять, какое отношение к преступлениям имеет руководство больницы, но и поймать неуловимого убийцу и добиться высшей меры наказания для виновных.

Приставы

Егор Грачев – начальник отдела судебных приставов. Каждый день он и его коллеги занимаются возмещением ущерба и взысканием долгов. Егор прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. И нередко действует в обход инструкций: помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций. У Грачева постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. Фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения. Но у Егора, ко всему прочему, есть личные неприязненные отношения с начальником соседнего отдела – они влюблены в одну девушку.

Полупановы

Социальный работник Наталья приезжает в частный старый дом к семье Полупановых, чтобы переселить их в более комфортные условия по государственной программе реновации. Но этот процесс затягивается, так как Полупановы – не совсем обычная семья. Так как Полупановых абсолютно не интересуют деньги, Наталья использует любые методы, которые помогут переселить семью: от выдуманных приведений в доме и приглашения органов опеки до организации бунта поселка против Полупановых. Но каждый раз, сталкиваясь со странностью Полупановых, ее попытки завершаются неудачей.

Жизнь справок не дает

Выпускница школы Юля мечтает стать дизайнером, но в одночасье теряет все, когда умирает ее отец Юрий. Квартиру и счета арестовывают за долги. Мать Юли Алла вынуждена устроиться официанткой, чтобы прокормить семью. В ресторане Алла встречает нового мужчину – бизнесмена Олега, на которого возлагает большие надежды. Юля поступает в институт и встречается с однокурсником Филиппом, своей первой любовью. Но ее ждет новый удар. Мать умирает во время родов, а отчим отказывается от сына. Девушка остается одна с новорожденным братом на руках. Сможет ли она справиться с проблемами, от которых даже у взрослых опускаются руки?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.