“Диета №0” и другие новинки eTVnet

Иван – один из лучших студентов на курсе мединститута. Нерешительный, скромный парень страдает от комплексов, вызванных чрезмерной полнотой. Он мечтает об успешной карьере и встрече с настоящей любовью. Однажды он видит в коридоре института красивую, стройную девушку и беззаветно влюбляется в нее. Очаровательная Марго, в отличие от Ивана, выросла в богатой семье. Она привыкла к роскоши и богатству. Неожиданно судьба сводит их на летних каникулах. Молодые люди проводят вместе одну ночь и расстаются на долгие годы. Спустя несколько лет после окончания института Иван становится знаменитым диетологом, его методика похудения имеет колоссальный успех. Из застенчивого, неуверенного в себе “толстяка” он превращается в обаятельного молодого человека. Совершенно случайно Иван встречает Марго на улице и понимает, что судьба не была к ней так благосклонна, как к нему.
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Александра после развода все свое внимание сосредоточила на воспитании ребенка и работе. О новых знакомствах она даже не помышляла, а после замужества дочери и вовсе переехала к ней, чтобы помогать по хозяйству и присматривать за внуками. Во время совместного семейного отпуска внимание женщины привлек наряд необычного цвета. Приобретя его, она ощутила, что наконец в ее жизнь начали возвращаться радость и счастье. В те минуты Александра Николаевна даже не подозревала, что очень скоро встретит на курорте свою любовь, и ее мир перевернется на 180 градусов.
Ярославль, 1974 год. В городе происходят два резонансных дела: сначала шилом в ухо убивают вора-рецидивиста Лукина по прозвищу Бурелом, а затем психически больной физик Каленов отрезает голову соседке и приносит ее в милицию. За расследование дел берется следователь по особо важным делам Егор Таболин. Он убежден, что дважды Герой Советского Союза летчик Тимофей Кретов, ранее признавшийся в убийстве Лукина, невиновен, да и женщина была убита явно неслучайно. Таболин понимает, что оба преступления связаны невидимой нитью, которая ведет в местную психиатрическую больницу, которой руководят главврач Михаил Нагорных и его заместитель Виктор Ваганов. Теперь главная задача следователя не только разобраться в этих запутанных делах и понять, какое отношение к преступлениям имеет руководство больницы, но и поймать неуловимого убийцу и добиться высшей меры наказания для виновных.
Егор Грачев – начальник отдела судебных приставов. Каждый день он и его коллеги занимаются возмещением ущерба и взысканием долгов. Егор прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. И нередко действует в обход инструкций: помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций. У Грачева постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. Фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения. Но у Егора, ко всему прочему, есть личные неприязненные отношения с начальником соседнего отдела – они влюблены в одну девушку.
Социальный работник Наталья приезжает в частный старый дом к семье Полупановых, чтобы переселить их в более комфортные условия по государственной программе реновации. Но этот процесс затягивается, так как Полупановы – не совсем обычная семья. Так как Полупановых абсолютно не интересуют деньги, Наталья использует любые методы, которые помогут переселить семью: от выдуманных приведений в доме и приглашения органов опеки до организации бунта поселка против Полупановых. Но каждый раз, сталкиваясь со странностью Полупановых, ее попытки завершаются неудачей.
Выпускница школы Юля мечтает стать дизайнером, но в одночасье теряет все, когда умирает ее отец Юрий. Квартиру и счета арестовывают за долги. Мать Юли Алла вынуждена устроиться официанткой, чтобы прокормить семью. В ресторане Алла встречает нового мужчину – бизнесмена Олега, на которого возлагает большие надежды. Юля поступает в институт и встречается с однокурсником Филиппом, своей первой любовью. Но ее ждет новый удар. Мать умирает во время родов, а отчим отказывается от сына. Девушка остается одна с новорожденным братом на руках. Сможет ли она справиться с проблемами, от которых даже у взрослых опускаются руки?
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