Все, что вам нужно знать о государственной программе помощи покупателям первого жилья

Государственная программа помощи покупателям первого жилья CELIAPP, запущенная в прошлом году, позволяет покупателям жилья, впервые приобретающим жилье, экономить без уплаты налогов для внесения первоначального взноса. Как и в случае с RRSP, взносы в CELIAPP не облагаются налогом, в то время как снятие средств, сделанных с целью покупки первого дома, включая инвестиционный доход, не облагается налогом, как и в случае CELI.

Максимальный размер взноса составляет 8000 долларов в год и 40000 долларов в течение всего срока. Неиспользованные права на взносы могут быть перенесены на более поздний год на сумму до 8000 долларов.

Правила сберегательного счета, не облагаемого налогом, для первоначальной покупки недвижимости (CELIAPP), отличаются от правил, регулирующих пенсионные сберегательные планы (RRSP) и сберегательные счета, не облагаемые налогом (CELI).), что может сбить с толку клиентов.

« Некоторые владельцы CELIAPP не понимают правил этого вклада и в конечном итоге окажутся в трудном положении »,-опасается Жаклин Пауэр, помощник вице-президента по налоговому и имущественному планированию в Mackenzie Investments в Торонто.

Канадское налоговое агентство (CRA) взимает штраф в размере 1% в месяц с избыточной суммы CELIAPP до тех пор, пока она не будет удалена.

В год, когда человек открывает CELIAPP, он получает доступ к взносам в размере 8000 долларов. В течение нескольких лет, следующих за годом открытия CELIAPP, взносы составляют 8000 долларов в год плюс неиспользованные или перенесенные взносы за предыдущий год в размере до верхнего предела в 8000 долларов и с учетом пожизненного лимита в 40000 долларов.

Например, человек, который открыл CELIAPP в 2023 году, но не вносил взносы в план в этом году, сможет внести 16000 долларов : 8000 долларов в виде взносов за 2024 год и 8000 долларов за 2023.

Однако неиспользованные права на взносы « не являются накопительными», предупреждает Тоня Дженнингс, региональный вице-президент по финансовому планированию в Западной Канаде, BMO Financial Group, в Калгари.

Возьмем, к примеру, человека, который открыл CELIAPP в 2023 году и вложил в него 4000 долларов. На 2024 год у владельца счета есть возможность иметь 12000 долларов в виде взносов : 8000 долларов на 2024 год и 4000 долларов в виде отложенных в 2023 году.

Если, по предположению, владелец CELIAPP внесет в CELIAPP еще 4000 долларов в 2024 году, у него будет 16000 долларов в виде взносов на 2025 год : 8000 долларов в виде новых прав и 8000 долларов в виде отложенных прав.

Если владелец CELIAPP внесет еще 4000 долларов в 2025 году, у него останется только 16000 долларов, а не 20000 долларов в виде взносов на 2026 год : 8000 долларов в 2026 году и 8000 долларов в виде неиспользованных прав в 2025 году.

На данный момент владелец CELIAPP не может использовать взносы в размере 4000 долларов за предыдущий год. Однако в 2027 году он получит новые права на сумму 8000 долларов плюс любую сумму, перенесенную с 2026 года, опять же в пределах лимита в 8000 долларов.

Налогоплательщик должен заполнить приложение 15 — взносы, переводы и деятельность в рамках CELIAPP вместе со своей налоговой декларацией, если он открывает CELIAPP в течение налогового года, вносит в него взносы, переводит, снимает средства или переводит их с зарегистрированного счета.