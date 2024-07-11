Все, что вам нужно знать о государственной программе помощи покупателям первого жилья

Правила сберегательного счета, не облагаемого налогом, для первоначальной покупки недвижимости (CELIAPP), отличаются от правил, регулирующих пенсионные сберегательные планы (RRSP) и сберегательные счета, не облагаемые налогом (CELI).), что может сбить с толку клиентов.
« Некоторые владельцы CELIAPP не понимают правил этого вклада и в конечном итоге окажутся в трудном положении »,-опасается Жаклин Пауэр, помощник вице-президента по налоговому и имущественному планированию в Mackenzie Investments в Торонто.
Канадское налоговое агентство (CRA) взимает штраф в размере 1% в месяц с избыточной суммы CELIAPP до тех пор, пока она не будет удалена.
В год, когда человек открывает CELIAPP, он получает доступ к взносам в размере 8000 долларов. В течение нескольких лет, следующих за годом открытия CELIAPP, взносы составляют 8000 долларов в год плюс неиспользованные или перенесенные взносы за предыдущий год в размере до верхнего предела в 8000 долларов и с учетом пожизненного лимита в 40000 долларов.
Например, человек, который открыл CELIAPP в 2023 году, но не вносил взносы в план в этом году, сможет внести 16000 долларов : 8000 долларов в виде взносов за 2024 год и 8000 долларов за 2023.
Однако неиспользованные права на взносы « не являются накопительными», предупреждает Тоня Дженнингс, региональный вице-президент по финансовому планированию в Западной Канаде, BMO Financial Group, в Калгари.
Возьмем, к примеру, человека, который открыл CELIAPP в 2023 году и вложил в него 4000 долларов. На 2024 год у владельца счета есть возможность иметь 12000 долларов в виде взносов : 8000 долларов на 2024 год и 4000 долларов в виде отложенных в 2023 году.
Если, по предположению, владелец CELIAPP внесет в CELIAPP еще 4000 долларов в 2024 году, у него будет 16000 долларов в виде взносов на 2025 год : 8000 долларов в виде новых прав и 8000 долларов в виде отложенных прав.
Если владелец CELIAPP внесет еще 4000 долларов в 2025 году, у него останется только 16000 долларов, а не 20000 долларов в виде взносов на 2026 год : 8000 долларов в 2026 году и 8000 долларов в виде неиспользованных прав в 2025 году.
На данный момент владелец CELIAPP не может использовать взносы в размере 4000 долларов за предыдущий год. Однако в 2027 году он получит новые права на сумму 8000 долларов плюс любую сумму, перенесенную с 2026 года, опять же в пределах лимита в 8000 долларов.
Налогоплательщик должен заполнить приложение 15 — взносы, переводы и деятельность в рамках CELIAPP вместе со своей налоговой декларацией, если он открывает CELIAPP в течение налогового года, вносит в него взносы, переводит, снимает средства или переводит их с зарегистрированного счета.
Посоветуйтесь со своими консультантами по финансовым услугам для установления и отслеживания регулярных взносов в CELIAPP, чтобы избежать штрафов за нарушение порядка по вкладам.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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