Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Новости дня Делового Монреаля за 11 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 11 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 11, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 32 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

 

В Монреале и в Квебеке

 

🔸 Больница общего профиля Монреаля столкнулась со вспышкой COVID-19.

🔸 Начался демонтаж крыши Олимпийского стадиона. Работы ожидаются до начала строительных каникул, с 21 июля по 3 августа, и возобновятся после каникул, продолжаясь до конца лета.

🔸 Пропалестинский лагерь: МакГилл не исключает исключения причастных к этому студентов.

🔸 Еще один флагман Квебека переходит в руки американцев. На этот раз это производитель шасси Héroux-Devtek, который имеет предприятия в Канаде, США, Великобритании и Испании. Ее головной офис расположен в Лонгёе на южном берегу Монреаля.

🔸 Число случаев заболевания коклюшем в Квебеке превысило 6000.

🔸 Команды по спасению китов надеются распутать и извлечь из воды кита в устье реки Святого Лаврентия.

🔸 Компания из Квебека оштрафована на $12500 за уничтожение птичьих гнезд.

🔸 Строительство: у работодателей меньше проблем с набором работников. Это хороший знак для строительной отрасли.

🔸 Федеральное правительство выделило количество $47 млн на подсчёт количества медицинских работников в Канаде.

В Канаде

 

🔸 Организация по защите прав потребителей заявляет, что Канадское транспортное агентство (CTA) оказывает давление на пассажиров, чтобы они хранили молчание о своих решениях относительно их жалоб.

🔸 Мост Александры в Оттаве, изношенный за 60 лет дорожной солью, необходимо будет заменить из-за ржавчины.

🔸 Royal Bank of Canada (RBC) вносит изменения в состав своего высшего руководства и разделяет подразделение личных и коммерческих банковских услуг на две группы после приобретения HSBC Bank Canada в начале этого года.

🔸 Costco сообщает, что начиная с 1 сентября канадцы с индивидуальным, корпоративным или дополнительным корпоративным членством увидят, что их ежегодные членские взносы вырастут на 5 долларов до 65 долларов.

🔸 Недавние изменения в коэффициенте включения прироста капитала в Канаде вызвали новое замешательство среди некоторых владельцев недвижимости относительно их последствий, в то время как другие впервые осознают, что налог на прирост капитала может в конечном итоге применяться и к ним.

🔸 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов провинции Британская Колумбия.

🔸 Ticketmaster сообщает, что компания стала жертвой “инцидента с безопасностью данных”, и информация, которую клиенты предоставляют компании, возможно, была украдена.

 

В России

 

🔸 «Я осознал»: певец Шарлот извинился перед Патриархом Кириллом и верующими.

🔸 Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

🔸 В Карелии приняли закон, по которому в регионе студенткам до 25 лет полагается выплата 100 тысяч в случае рождения ребенка.

🔸 Роскомнадзор хочет знать данные всех, кто ведет публичные каналы с аудиторией больше тысячи человек.

🔸 Дмитрий Песков высказался о внесении изменений в ядерную доктрину: «Работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают».

🔸 Минобороны РФ: В 2024 году контракты на военную службу заключили 190 тысяч россиян.

🔸 Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций.

 

В мире

🔸 Инфляция в США замедлилась в июне третий месяц подряд, что является признаком того, что худший скачок цен за последние четыре десятилетия постепенно затухает, и Федеральная резервная система США (ФРС) может вскоре снизить свою ключевую ставку.

🔸 Строительство первой польской АЭС будет завершено в 2035 году.

🔸 Шпиль знаменитого Руанского собора загорелся во Франции, но власти заявили, что пожар был быстро взят под контроль.

🔸 Суд в Латвии приговорил женщину к реальному сроку за демонстрацию российского флага и советской символики в своей резиденции. Ее лишили свободы на три года.

🔸 Актриса Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет. Одну из своих главных ролей она сыграла в «Сиянии» Стэнли Кубрика. Ее смерть является большой потерей для мира кино.

🔸 США, Канада и Финляндия заключили «Ледяной пакт»: страны будут вместе строить ледоколы, чтобы «проецировать силу в полярных широтах».

🔸 Во Франции у команды гонщиков украли все велосипеды перед этапом Тур де Франс.

 

CANADIAN MEDIA GROUPE.  Для Вас:

Новости и реклама: Деловой Монреаль | Facebook | YouTube |  Реклама | Новостная рассылка | RadioRecall

Подписаться на «News.Montreal»  и на «Деловой Монреаль»

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*