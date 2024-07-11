Новости дня Делового Монреаля за 11 июля 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и в Квебеке

🔸 Больница общего профиля Монреаля столкнулась со вспышкой COVID-19.

🔸 Начался демонтаж крыши Олимпийского стадиона. Работы ожидаются до начала строительных каникул, с 21 июля по 3 августа, и возобновятся после каникул, продолжаясь до конца лета.

🔸 Пропалестинский лагерь: МакГилл не исключает исключения причастных к этому студентов.

🔸 Еще один флагман Квебека переходит в руки американцев. На этот раз это производитель шасси Héroux-Devtek, который имеет предприятия в Канаде, США, Великобритании и Испании. Ее головной офис расположен в Лонгёе на южном берегу Монреаля.

🔸 Число случаев заболевания коклюшем в Квебеке превысило 6000.

🔸 Команды по спасению китов надеются распутать и извлечь из воды кита в устье реки Святого Лаврентия.

🔸 Компания из Квебека оштрафована на $12500 за уничтожение птичьих гнезд.

🔸 Строительство: у работодателей меньше проблем с набором работников. Это хороший знак для строительной отрасли.

🔸 Федеральное правительство выделило количество $47 млн на подсчёт количества медицинских работников в Канаде.

В Канаде

🔸 Организация по защите прав потребителей заявляет, что Канадское транспортное агентство (CTA) оказывает давление на пассажиров, чтобы они хранили молчание о своих решениях относительно их жалоб.

🔸 Мост Александры в Оттаве, изношенный за 60 лет дорожной солью, необходимо будет заменить из-за ржавчины.

🔸 Royal Bank of Canada (RBC) вносит изменения в состав своего высшего руководства и разделяет подразделение личных и коммерческих банковских услуг на две группы после приобретения HSBC Bank Canada в начале этого года.

🔸 Costco сообщает, что начиная с 1 сентября канадцы с индивидуальным, корпоративным или дополнительным корпоративным членством увидят, что их ежегодные членские взносы вырастут на 5 долларов до 65 долларов.

🔸 Недавние изменения в коэффициенте включения прироста капитала в Канаде вызвали новое замешательство среди некоторых владельцев недвижимости относительно их последствий, в то время как другие впервые осознают, что налог на прирост капитала может в конечном итоге применяться и к ним.

🔸 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов провинции Британская Колумбия.

🔸 Ticketmaster сообщает, что компания стала жертвой “инцидента с безопасностью данных”, и информация, которую клиенты предоставляют компании, возможно, была украдена.