Новости дня Делового Монреаля за 11 июля 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹
В Монреале и в Квебеке
🔸 Больница общего профиля Монреаля столкнулась со вспышкой COVID-19.
🔸 Начался демонтаж крыши Олимпийского стадиона. Работы ожидаются до начала строительных каникул, с 21 июля по 3 августа, и возобновятся после каникул, продолжаясь до конца лета.
🔸 Пропалестинский лагерь: МакГилл не исключает исключения причастных к этому студентов.
🔸 Еще один флагман Квебека переходит в руки американцев. На этот раз это производитель шасси Héroux-Devtek, который имеет предприятия в Канаде, США, Великобритании и Испании. Ее головной офис расположен в Лонгёе на южном берегу Монреаля.
🔸 Число случаев заболевания коклюшем в Квебеке превысило 6000.
🔸 Команды по спасению китов надеются распутать и извлечь из воды кита в устье реки Святого Лаврентия.
🔸 Компания из Квебека оштрафована на $12500 за уничтожение птичьих гнезд.
🔸 Строительство: у работодателей меньше проблем с набором работников. Это хороший знак для строительной отрасли.
🔸 Федеральное правительство выделило количество $47 млн на подсчёт количества медицинских работников в Канаде.
В Канаде
🔸 Организация по защите прав потребителей заявляет, что Канадское транспортное агентство (CTA) оказывает давление на пассажиров, чтобы они хранили молчание о своих решениях относительно их жалоб.
🔸 Мост Александры в Оттаве, изношенный за 60 лет дорожной солью, необходимо будет заменить из-за ржавчины.
🔸 Royal Bank of Canada (RBC) вносит изменения в состав своего высшего руководства и разделяет подразделение личных и коммерческих банковских услуг на две группы после приобретения HSBC Bank Canada в начале этого года.
🔸 Costco сообщает, что начиная с 1 сентября канадцы с индивидуальным, корпоративным или дополнительным корпоративным членством увидят, что их ежегодные членские взносы вырастут на 5 долларов до 65 долларов.
🔸 Недавние изменения в коэффициенте включения прироста капитала в Канаде вызвали новое замешательство среди некоторых владельцев недвижимости относительно их последствий, в то время как другие впервые осознают, что налог на прирост капитала может в конечном итоге применяться и к ним.
🔸 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов провинции Британская Колумбия.
🔸 Ticketmaster сообщает, что компания стала жертвой “инцидента с безопасностью данных”, и информация, которую клиенты предоставляют компании, возможно, была украдена.
В России
🔸 «Я осознал»: певец Шарлот извинился перед Патриархом Кириллом и верующими.
🔸 Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.
🔸 В Карелии приняли закон, по которому в регионе студенткам до 25 лет полагается выплата 100 тысяч в случае рождения ребенка.
🔸 Роскомнадзор хочет знать данные всех, кто ведет публичные каналы с аудиторией больше тысячи человек.
🔸 Дмитрий Песков высказался о внесении изменений в ядерную доктрину: «Работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают».
🔸 Минобороны РФ: В 2024 году контракты на военную службу заключили 190 тысяч россиян.
🔸 Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций.
В мире
🔸 Инфляция в США замедлилась в июне третий месяц подряд, что является признаком того, что худший скачок цен за последние четыре десятилетия постепенно затухает, и Федеральная резервная система США (ФРС) может вскоре снизить свою ключевую ставку.
🔸 Строительство первой польской АЭС будет завершено в 2035 году.
🔸 Шпиль знаменитого Руанского собора загорелся во Франции, но власти заявили, что пожар был быстро взят под контроль.
🔸 Суд в Латвии приговорил женщину к реальному сроку за демонстрацию российского флага и советской символики в своей резиденции. Ее лишили свободы на три года.
🔸 Актриса Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет. Одну из своих главных ролей она сыграла в «Сиянии» Стэнли Кубрика. Ее смерть является большой потерей для мира кино.
🔸 США, Канада и Финляндия заключили «Ледяной пакт»: страны будут вместе строить ледоколы, чтобы «проецировать силу в полярных широтах».
🔸 Во Франции у команды гонщиков украли все велосипеды перед этапом Тур де Франс.
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