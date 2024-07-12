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Новости Дорожный регулировщик скончался после того, как его сбил тяжелый автомобиль в Квебеке

Дорожный регулировщик скончался после того, как его сбил тяжелый автомобиль в Квебеке

Степан Артемьевский Июл 12, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Дорожный регулировщик скончался после того, как его сбил тяжелый автомобиль в Квебеке отключены 32 Просмотров

Во вторник в районе Бьюпорт в Квебеке скончался 60-летний дорожный сигнальщик, которого сбил тяжелый автомобиль.

 

Полиция Квебека (SPVQ) была предупреждена около 15:55 несколькими звонками в службу 911 о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода и большегрузного транспортного средства на улице Виллонет, 350.

Сотрудники полиции быстро прибыли на место происшествия и предприняли необходимые действия для спасения пострадавшего.

Мужчина был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

Полиция установила периметр для охраны места происшествия, в то время как следователи и технические специалисты из отдела судебно-медицинской экспертизы выехали на место происшествия, чтобы взять показания и попытаться понять причины и обстоятельства, связанные с этим событием.

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