Обыск в мотеле “Сен-Жак”: полиция Монреаля называет его рассадником секс-бизнеса, наркотиков и насилия

Жильцам монреальского мотеля St-Jacques дали полторы недели на то, чтобы покинуть его после крупного полицейского рейда в четверг.

Полиция Монреаля утверждает, что в течение многих лет отель был рассадником секс-бизнеса, наркотиков и насилия.

“Мы пробыли там два часа, и в одной из комнат находились четыре человека, которые были совершенно не в себе”, – сказал начальник полиции Монреаля Стефан Дерош.

Рейд, и правда, застал жильцов врасплох.

“Они обернулись, увидели меня в окне и начали приказывать нам выйти”, – рассказала Анжела Мишель.”Они надели на меня наручники”.

Полиция арестовала владельца мотеля по обвинению в употреблении и распространению наркотиков.

Следователи говорят, что это место хорошо известно полиции, и только за последний год здесь произошло три смертельных случая передозировки фентанила. По словам Дероша, около 10 женщин работают там в сфере секс-бизнеса.

Мотели могут быть безопаснее для секс-работников, потому что поблизости есть другие люди, говорит Сандра Уэсли, которая работает в правозащитной группе Stella. Уэсли назвала это предупреждением для владельцев отелей.

“Если вы не сообщаете о секс-работниках, мы будем считать, что вы терпите это и извлекаете из этого выгоду, и [полиция] может прийти за вами. До сих пор этого не происходило; ни один владелец мотеля не был арестован”, – сказала она. – Вплоть до мотеля “Сен-Жак”. Я думаю, что отчасти это и то, почему это мероприятие такое масштабное и публичное, связано с тем, что SPVM хочет послать угрожающий сигнал”.

У тех, кто там живет, теперь есть полторы недели, чтобы уехать навсегда, поскольку здание передано в ведение судов.

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