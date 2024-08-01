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Новости Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Канады

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Канады

Степан Артемьевский Авг 1, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Канады отключены 1 Просмотров

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в рассмотрении апелляции, поданной Олимпийским комитетом Канады и Канадской футбольной ассоциацией, относительно наказания женской сборной, лишённой 6 очков на олимпийском турнире из-за инцидента со слежкой, как сообщает пресс-служба CAS.

 

Ранее Новая Зеландия обратилась в МОК с жалобой на дрон, который следил за тренировкой канадской женской команды перед Олимпийскими играми 2024 года.

22 июля полиция задержала оператора дрона, который оказался частью вспомогательного персонала канадской сборной.

Незадолго до этого канадский НОК уволил главного тренера женской команды, Беверли Пристман, за участие в шпионской деятельности.

В результате ФИФА дисквалифицировала тренера на год и отняла у канадок 6 очков.

Канадская сторона обратилась в CAS с просьбой отменить решение ФИФА или уменьшить наказание.

25 июля в матче с Новой Зеландией канадская команда одержала победу со счётом 2:1.

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