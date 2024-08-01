Памятники Монреаля. Часть первая

Сколько же их в нашем городе! У каждого своя история появления, свой символизм, своя судьба. Знаем ли мы о них что-то невероятное и интересное? Давайте виртуально бродить по городу, и встречая памятник, узнавать о нем что-то необычное!

Памятник Феликсу Леклерку в парке La Fontaine.

Глубоко восхищаясь Феликсом Леклерком, скульптор Роджер Ланжевен, профессор Квебекского университета из Римуски, берет на себя инициативу создания его памятника в полный рост. Это он называл своим долгом перед поэтом и шансонье, который, по его словам, доставил ему столько невероятных эмоций. В 1988 году он менее чем за шесть месяцев спроектировал гипсовую модель, после чего представил свой проект и нашел финансирование для бронзового литья статуи. Большую кампанию по финансированию организовали национальное движение квебекцев, в число которых входили художник Роджер Ланжевен и комик Серж Турджен. Во время компании фигура Феликса Леклерка путешествует по Квебеку в виде макета из выветрившейся штукатурки, бронзового цвета, высотой 3,5 метра и весом 1500 фунтов. Ланжевен встречается с публикой во всех возможных местах : в торговых центрах, в комплексе, в кинотеатрах, в парках – везде, где он может быть услышан. Таким вот образом было посещено более тридцати городов, в том числе Joliette, Lavaltrie, Mont-Laurier, Rouyn, Chicoutimi, Alma, Saint-Félicien, La Tuque. Художник, судя по многочисленным позитивным мнениям понимает, что должен сделать это произведение, создать эту статую, которую в конечном счете он подарит городу Монреалю. Ланжевен представляет Феликса таким, каким он его воспринимает : фигурой высокого роста и глубокого ума, стоящей, мыслящей, и безусловно, гордящейся своими корнями. В конце своего тура Ланжевен ответит телеведущему, который будет упрекать его в том, что он иллюстрирует Феликса, опустившего голову : «Будущее не в облаках, оно в работе и в детях, и, чтобы увидеть почву под ногами, вы должны наклониться, чтобы увидеть ее.» На монументе выгравирован отрывок из текста Леклерка : «… мы и Квебек – на века…». Утверждение, сказанное поэтом, стало его надеждой и убеждением всей жизни! Еще не видели эту скульптуру? Вам – в парк La Fontaine!

Памятник Dollard des Ormeaux.

Чтобы стимулировать патриотизм французских канадцев, католическая ассоциация молодежи Франции организует в июне 1900 года публичную подписку на финансирование патриотического памятника в память о Dollard des Ormeaux. Монументальное произведение было поручено создать одному из величайших канадских скульпторов Альфреду Лалиберте. Архитекторы Альфонс Венне и Дальбе Виау приходят на помощь мастеру в этом важном и ответственном деле. В итоге памятник получился великолепным, ничем не уступающим по красоте другим творениям архитектора: фонтану на рынке Мезоннев и памятнику Луи Эберу в Квебеке. Главный герой, вылит из бронзы. Он проявляет себя со всей храбростью бойца в трогательной сцене, где лежит у его ног один из товарищей по оружию. Лалиберте объединяет две аллегорические фигуры в элементы центральной колонны. На ее вершине женская голова, увенчанная листьями клена и дуба, олицетворяет новую Францию. Другая, словно защитная тень, нависающая над героем и окутывающая его, представляет Францию, мать-родину, которая предписывает ему спасти колонию. По обе стороны пьедестала – по барельефу. Тот, что слева – клятва сражаться до последнего вздоха. Тот, что справа – прощание воинов со своими семьями. Имена товарищей по оружию Dollard des Ormeaux выгравированы на цоколе по обе стороны барельефов. Увидеть этот момумент, можно в том же парке La Fontaine!

Памятник Édouard VII в Square Phillips.

Этот памятник короля Эдуарда VII является плодом канадского государственного национального конкурса в 1910 году. За проектом стоят такие деятели из высшего монреальского общества того времени, как Лорд Шонесси, сэр Уильям Петерсон и монсеньор Фартинг. Будучи мастером мемориального жанра, художник Луи-Филипп Эбер превзошел сам себя в создании памятника Эдуарду VII. Изображение персонажа выражает все благородство и высшее достоинство королевской династии с его горностаевой мантией, короной и призраком. В соответствии с классической традицией, четыре аллегорические фигуры окружают пьедестал и символизируют великие качества властвующего короля : впереди – сидящая женщина, держащая оливковую ветвь как символ мира, позади – ангел с распростертыми крыльями, хранящий властителя государства, справа – хорошее взаимопонимание между народами иллюстрируют четыре национальности, доминировавшие в то время в Канаде : английская, французская, шотландская и ирландская, слева – фигура изобилия, иллюстрирующая как сельское хозяйство, промышленность, так и образование. Установка памятника Эдуарду VII требовала значительной реконструкции площади Филлипса. Но все состоялось. И 1 октября 1914 года в присутствии Его Королевскиго Высочества герцога Конота, губернатора Канады и брата Эдуарда VII, здесь, при открытии памятника, впервые был исполнен национальный гимн Канады на английском и французском языках.

Фонтан от компании «Sun Life».

Под руководством королевы Виктории и вслед за настоящей промышленной революцией, Англия становится мировой державой. Шестидесятилетие Виктории, чье царствование было одним из самых длительных в истории монархии, приводит к многочисленным и блестящим событиям. Вот и руководители компании «Sun Life» хотят отдать особую дань уважения королеве. Фонтан, подаренный городу Монреалю к 60-летию правления королевы, свидетельствует об эпохе процветания Британского королевства и компании. Изначально из фонтана поили лошадей. Скульптурой этого величественного льва, покоящегося на внушительном пьедестале, Джордж Уильям Хилл говорит о силе Британской империи конца позапрошлого века, а также о принадлежности к ней монреальцев. Эта символическая фигура британской короны вдохновлена Львом замка Бельфор в Эльзас-Лотарингии, произведением, вырезанным из камня художником Фридрихом-Огюстом Бартольди. Лежащий на горбатых блоках светлого гранита, сложенных, как настоящая стена, Лев – образ власти и силы британского королевства. Цоколь напоминает силуэт и строительный материал, из которого и построено здание «Sun Life», расположенное рядом с памятником, к востоку от сквера. В верхней части пьедестала – высеченные в камне силуэты и предметы напоминают о личностях, событиях, открытиях, знаменующих правление королевы Виктории и процветание ее страны и колоний. Легко различить портреты Дарвина и Диккенса, а также телефон, изобретение которого также прищлось на эту пору. Кто не видел памятник – вам прямиком на Square Dorchester, угол улицы Metcalfe.

Хуторянин. Аллегорический фонтан.

Фонтан Альфреда Лалиберте является красноречивым примером движения «City Beautiful» 1890-х и 1900-х годов в Северной Америке. В условиях интенсивной урбанизации создатели Чикаго, Вашингтона, Сан-Франциско, Денвера, и конечно, Монреаля стремятся выразить красоту в социальных и гражданских памятниках и монументах. Сначала наш город решает отдать дань уважения первой фермерше Виль-Мари, Луизе Могер, называемой Гадуазской, жене Пьера Гадуа. Приехав в страну в 1648 году, пара уже имеет троих детей, а еще один родился у них в Квебеке. Поль Шомедей де Мезонев уступает им свою землю для выращивания урожая, благодаря которому смогла выжить эта большая семья. Этот памятник, спроектированный в 1914 году, символизирует напряженность между ценностями сельской и городской жизни. Затем Монреаль переживает сильный экономический толчок, где индустриализация идет бок о бок с механизацией, но при этом загрязнением природы. Некоторые сопротивляются такому развитию и отстаивают ценности, связанные с верой, земледелием, канадско-французскими корнями. Лалиберте – сторонник традиционных сельских ценностей, которые он возвеличивает в своих произведениях. Он создает скульпторы во славу тружеников родной земли и закрепляет в бронзе деревенскую красоту. Аллегорический фонтан украшает в 1915 году передний двор Общественного рынка Мезонев, который затем преобразуется в городскую ратушу. На вершине постамента – Луиза Могер, с корзиной, набитой фруктами и овощами. Зрелая женщина, сильная, энергичная, отмеченная суровой земной жизнью, мать большого семейства. На каждом пике ребенок пытается одолеть живность: рыбу, птицу или даже теленка, что символизирует то, что необходимо земледельцу: воду, воздух и землю. Сельская жизнь и продукты сельского хозяйства в симбиозе. Такое вот творение. Кому интересно посмотреть – добро пожаловать на перекресток улиц Ontario Est и boulevard Morgan.

Памятник «Смерть Данте».

Итальянская община Монреаля преподносит этот памятник городу Монреалю. В 1922 году его открыли в парке La Fontaine, а в 1964 году перенесли в нынешний парк Dante, в самом центре района «Маленькая Италия». Памятник Данте спроектирован в связи с печальной датое – шести столетиям со дня смерти итальянского поэта, прославившегося во всем мире своим шедевром «Божественной Комедией». Памятник был создан итальянским художником Карло Бальбони по инициативе газеты «Италия» и итальянской общины Монреаля. Вдохновленный бюстом Данте, выставленным в музее Неаполя, скульптор изображает Данте, одетого в драпировку и античную шапочку, держащего в руках свое знаменитейшее произведение. Об эрудиции поэта – философа свидетельствуют две колонны, расположенные по обе стороны постамента, которые поддерживают четыре бронзовые книги. Его основание украшают растительные мотивы, а в центре – лавровая ветвь, символизирующая бессмертную славу его творчества.

Маленькие купальщицы.

Бассейн Моргана раньше был общественной баней для жителей нашего города. Это здание, выполненное в 1915 году городским инженером Мариусом Дюфресном. Солидные, внушительные колонны поддерживали всадника, двух лошадей, наяду – нимфу рек и ручьёв, и гимнаста. Это была самая выдающаяся архитектура в Северной Америке в то время. Тогда вход в бани был бесплатным, за исключением двух дней в неделю, когда взрослые должны были платить двадцать центов, а дети-десять центов за купание в бассейне. Вторник считался исключительно днем дам. Как и «Хуторянин» Альфреда Лалиберте, «Маленькие купальщицы» являются красноречивым примером движения «City Beautiful» 1890-х и 1900-х годов в Северной Америке. В круглой нише изображены два маленьких ребенка, играющих у бассейна. Впрочем, можно заметить, что оба купальщика подозрительно похожи на детей со скульптуры «Хуторянин». Первоначально эта бронзовая скульптура художника Альфреда Лалиберте являлась фонтаном. Выражения лиц и тел красноречивы, реалистичны, современны. Сидящий, старший из детей, одна нога которого свисает над тазом, похоже, готов поливать своего младшего брата, которому совсем не нравится эта игра. Свод изображает огромный гребешок. Рифленые колонны окаймляют нишу, стены которой выполнены из желтого мрамора и отражают естественный свет, проливающийся на бронзовую скульптуру. Кому интересно увидеть этот шедевр – ваш маршрут должен лежать к адресу 1875, boulevard Morgan, угол la rue Ontario.

Мы еще не раз поговорим о памятниках, скульптурах и монументах, которыми наводнен наш город. Обязательно поговорим, ведь в каждой бронзе или граните – частичка истории. А это невероятно интересно! До следующего путешествия!