День Серафима Саровского в Роудоне! Ждем на совместную молитву!













Вот не знаю, согласитесь ли Вы со мной или нет, а я считаю, что самым всенародно любимым святым является преподобный Серафим Саровский!

Ну, смотрите! Кого мы называем батюшкой? Николая Чудотворца? Нет! Луку Крымского? Опять нет! Сергия Радонежского? Снова нет!

У нас есть батюшка Серафим и Матронушка! На том и стоим!

Нет, я не преуменьшаю значимости других святых, упаси Боже! Просто есть те, к кому прикипаешь, кому доверяешь все, кому в трудной ситуации хочешь помолиться и выговориться…

В моей жизни преподобный батюшка значит очень много. И очень много с ним связано. Его образок с частичкой мощей всегда висит у меня на шее наравне с крестом и Иерусалимской ладанкой.

В 1903 году, через 70 лет после кончины, состоялось прославление великого молитвенника, подвижника и чудотворца преподобного Серафима Саровского — он был причислен к лику святых. 1 августа, в день памяти святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим стал одним из самых любимых святых православного русского народа,

А сегодня мы будем отмечать День нашего батюшки Серафима в Роудоне. Говорить много не стану. Зачем? Все будет, как всегда, прекрасно, торжественно, по-домашнему уютно и здорово! А в финале нас ждет еще и отличная трапеза на свежем воздухе, наполненном запахом хвои и леса! Зеленого леса, как и все в этот день – облачение храма и ризы священства.

Присоединяйтесь и вы помолиться вместе с нами в наш маленький намоленный скит батюшки Серафима в Роудоне! Его отремонтировали и обновили к празднику! Сегодня в 10 утра начало.

Храни всех нас Бог! И батюшка Серафим, моли Бога о нас! Нам так нужна Господня помощь!