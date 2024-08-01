“Мельник”, “Джокер”, “Перевозчик” и другие боевики на eTVnet!

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Олег – надежный друг, любящий муж, заботливый отец. Он и двое его друзей детства работают инкассаторами. Однажды они везут огромную сумму денег для выплаты зарплаты работникам местного комбината. Это последнее, что помнит Олег. Он приходит в сознание на больничной койке, а вокруг него – полицейские. Его обвиняют в убийстве коллег и похищении денег. Чем дальше Олег восстанавливает картину событий, тем к более страшным выводам приходит. Каким именно – вы узнаете, посмотрев сериал “Перевозчик” на сайте интерактивного ТВ eTVnet.

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Мельник

После тяжелого ранения бывший оперативник Роман Мельник считает дни до пенсии в конвойных войсках ФСИН на должности начальника выездного караула. В одну из смен он сопровождает особо опасных преступников в специальном вагоне поезда. На одной из станций Роману приходится отлучиться. В это время в вагон проникает неизвестный и, нейтрализовав конвой, освобождает осужденных. Мельнику грозит служебное разбирательство и даже суд, но события вдруг приобретают неожиданный оборот. Теперь Роман по поручению руководства ФСИН должен как можно быстрее поймать сбежавших преступников, чтобы избежать огласки в прессе и паники среди местного населения.

Кремень

Приехав в небольшой российский городок, чтобы навестить старого боевого товарища, майор краповых беретов Шаманов становится свидетелем страшных событий – местное население, простые люди лишены прав, обесчещены, их достоинство растоптано. Шаманову остается либо пройти мимо, закрыв глаза, либо начать действовать.

Джокер

Артур Королев – профессиональный снайпер. Он отказывается от повышения по службе и увольняется в запас. Однако родители Артура погибают от рук преступников. Волею судьбы он оказывается в Москве, где с головой окунается в криминальную жизнь.

Правила угона

Саша Волков работает на СТО, он хочет разбогатеть и со временем открыть собственный автомагазин. Несмотря на юный возраст, Александр – профессионал в своем деле, все свободное время Волков посвящает машинам. Но о честном заработке Саша может только мечтать: весь автобизнес в городе контролируют две враждующие группировки.

Захват

Эти люди каждый день рискуют собственной жизнью. Они – отряд быстрого реагирования полицейского спецназа и занимаются обезвреживанием особо опасных преступников. Они любят свою профессию и выполняют работу быстро и эффективно. Для них закон превыше всего. У членов команды есть свои жизненные драмы и личные трагедии. Они чувствуют чужую боль, как свою, и честно исполняют свой долг, защищая простых людей от преступников.

Профессионал

Сбежав из тюрьмы в Джакарте, где он провел в заключении долгих четырнадцать лет, разведчик Андрей Зубов возвращается на родину, чтобы найти причины провала своей опергруппы и наказать виновников гибели жены. Преодолев тысячи километров, Зубов вынужден столкнуться с новым предательством – он становится объектом преследования своих бывших коллег, среди которых многие заинтересованы в том, чтобы он замолчал и исчез навсегда. Но, благодаря помощи новых и старых друзей, ему все-таки удается невозможное – настоящий профессионал в своем деле, Зубов вступает в борьбу с преступной системой и побеждает ее. Но многие вопросы, мучающие Андрея, так и остаются без ответа.

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